28 موديلا مختلفا لقصات الجيبات

الجيبات عنصر أساسي في خزانة كل امرأة، وتختلف تصميماتها وألوانها وأطوالها لتناسب كل الأذواق والأجسام، مهما كان ذوقك وشكل جسمك ستجدين فيها تصميمًا يناسبك بالتأكيد، لكن هناك بعض التصميمات التي تلائم أجسامًا معينة عن غيرها، في هذا المقال مجموعة متنوعة من موديلات جيبات بقصات مختلفة ومتنوعة، اختاري منها ما يناسبك.. موديلات جيبات بقصات الطيات الموجودة في موديل الجيبة التي تحتوي على قصات مختلفة تمنح قماشها امتلاءً رائعًا، هذه الأنواع لديها طيات كثيرة حول الخصر، التنانير ذات الطيات الرأسية تتحرك صعودًا وهبوطًا طوال فترة حركتك التي تُفتح فيها التنورة، وعندما تتوقفين تنزل على جسمك بشكل رائع. لا يوجد شكل واحد للجيبات بالقصات المختلفة، فهناك المطوية بشكل مربع أو مثنية بشكل مقلوب وغيرها، منها الموديلات الرسمية والكاجوال، منها القصير والطويل. هذا النوع من الموديلات يناسب جدًا الأجسام على شكل كمثرى ويناسب الأجسام الطويلة أيضًا، وإليك مجموعة متنوعة من أشكالها وتصميماتها.

جيبة من قماش ثقيل يناسب هذا الموديل أيام الشتاء الباردة، القماش المصنوع منه الجيبة ثقيل ويمنحك الدفء وحرية الحركة في الوقت نفسه، كما أن هذا الموديل يناسب المحجبات وغير المحجبات. موديل سهرات هذا التصميم الرائع يناسب جدًا السهرات والحفلات الليلية، اللون الأسود والقصات الرائعة الموجودة فيه تمنحه مظهرًا جذابًا، ويمكنك اختيار القماش الستان لإظهار جماله. قصات جانبية في بعض الأحيان يمكن أن تكون القصات على جانب واحد فقط من الجيبة مثل الموديل الموجود في الصورة. قصات كثيرة وفي أحيانٍ أخرى يكون رأي المصمم أن شكل الجسم الطويل يستلزم قصات أكثر حول الخصر، هذا التصميم شيك للغاية ولكنه يناسب الأجسام غير الممتلئة والطويلة. قصات تحت الخصر في هذا الموديل اعتمد المصمم على جعل القصات تحت الخصر وليس من حوله، تصميم رائع ومناسب لأجسام الكمثرى، اختيار اللون والقماش في هذه الحالة مهم جدًا، يجب أن يكون القماش خفيفًا واللون مناسبًا للتفصيلة. كتان كاجوال إذا أردتِ اقتناء جيبة كاجوال وعملية مناسبة لفصل الصيف، اختاري هذا الموديل، يحتوي على قصات قليلة وفي الوقت نفسه تمنحه مظهرًا رائعًا مع الأزرار الموجودة بطول الجيبة. جيبات شيفون منفوشة التصميمات التالية كلها تعتمد على أقمشة الشيفون الرائعة التي لا يضاهي رقتها أي نوع من الأقمشة الأخرى، رقيقة كحالتها وتفاصيلها، وهذه المرة جئنا إليك بمجموعة متنوعة من تصميمات الجيبات المنفوشة من قماش الستان والتي تناسب المواقف والأجسام المختلفة. شيفون قصير الموديلات القصيرة دومًا ما تكون رائعة وجميلة خصوصًا في الأقمشة الستان المنفوشة، هذا التصميم يناسب الأجسام غير الممتلئة من الأسفل خصوصًا من المؤخرة، ولكنه رائع ويتوافر في ألوان مختلفة وكثيرة، بسيط وعملي وشيك. جيبات البحر

هل تريدين أن تبدي كحورية بحر هذا الصيف على الشاطيء؟ الجيبات الشيفون المنفوشة بالأقمشة المليئة بالأزهار والألوان المنعشة الصيفية ستجعلك بالفعل كجنيات البحر وأميراته، هذا التصميم مذهل ويناسب جلوسك على الشاطيء.

أستك على الخصر موديل آخر جميل في الجيبات القصيرة، وهو الذي يعتمد على الأستك والقصات التي تمنح الشيفون طبقات كثيرة تجعل شكله أروع، هذا التصميم يناسب الأجسام الرفيعة والطويلة. شيفون كلاسيك التصميم الموجود أمامك يناسب جدًا الحفلات والسهرات الليلية والمناسبات المختلفة، إذا كنتِ تريدين الحصول على تصميم شيك متوسط لحفلة قادمة فهذا التصميم رائع. موديل مفتوح من الأمام

تصميم آخر ورائع مفتوح من الأمام من قماش الشيفون البديع، يناسب الأيام العادية وبعض المشاوير الرسمية وليس كلها. جيبة للأفراح والمناسبات هذا الموديل يناسب حضور الأفراح والمناسبات في فترات النهار والليل كذلك، موديل رائع وبسيط للغاية لكنه رقيق جدًا. جيبات تل منفوشة طويلة التل أيضًا من الأقمشة الرائعة والجميلة والتي تناسب كثيرًا من الأجسام والمناسبات المختلفة، إليكِ مجموعة متنوعة من موديلات الجيبات المنفوشة المصنوعة من التل. جيبة كلاسيك وبسيطة التصميم الجميل والبسيط الموجود أمامك يناسب كل الأجسام ويمكن الخروج به في معظم المناسبات والخروجات الرسمية. جيبة طبقات من التل هذا التصميم باللون الوردي الرقيق لجيبة تل من طبقات فوق بعضها، الموديل رائع ومناسب للأجسام المختلفة والحزام من أعلاه له تأثير رائع على الشكل النهائي. جيبة منفوشة ومنقطة

التصميم الأسود للجيبات التل لا يضاهي جماله أي تصميم آخر، هذا التصميم بالقماش التل المنقط المنفوش والجاكيت الطويل والحزام الجملي، رائع ولا يمكن مقاومته! جيبة بكشكشة بالطول يمكن استخدام التصميم بالكشكشة الطولية خصوصًا للأجسام الطويلة. ألوان النجوم إذا كنتِ تريدين أن تكوني متألقة في السهرة القادمة اختاري هذا التصميم الذي تتلألأ فيه الألوان كالنجوم البراقة!

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الجيبات البليسيه من أنواع الجيبات الرائعة والتي تظهر موضة لكل عام خصوصًا في فصل الصيف والربيع، الجيبات البليسيه، رقيقة وناعمة ويمكنك ارتداءها في مناسبات مختلفة إلى جانب ارتدائها في العمل والمشاوير الاعتيادية اليومية. جيبة خضراء شيفون الموديل الأول للجيبات البليسيه باللون الأخضر من القماش الشيفون الثقيل. جيبة لها نهاية من الدانتيل التصميم الثاني لجيبة بليسيه من الشيفون مع نهاية من الدانتيل الرقيق، أحب هذا المزيج الرائع من الأقمشة. جيبة لها نهاية مفرودة من التصميمات الرائعة أيضًا الجيبات البليسيه التي تكون نهايتها مفرودة بالمكواة، جربي هذه الحيلة لمنح الجيبة شكلًا جديدًا ورائعًا. جيبة من القماش القطيفة من الأقمشة الرائعة التي يمكن استخدامها في الجيبات البليسيه هو القماش القطيفة، مناسب جدًا لفصل الشتاء على البوت الرائع. جيبة من القماش الستان

نعم، يمكن استخدام الأقمشة الستان أيضًا في تصميم الجيبات البليسيه. جيبة من القماش الأورجانزا وأخيرًا ما يجعل تصميم الجيبات البليسيه مناسبًا للمناسبات والأفراح الليلية هو نوع القماش المستخدم، الأورجانزا رائع في إظهار البليسيه بشكل لا يقاوم. الجيبات الجلد وأخيرًا، نتركك مع مجموعة من تصميمات الجيبات الجلد، الجلد من الأنواع الملائمة جدًا للمناسبات العامة والرسمية، والحقيقة للجلد جاذبية لا يستطيع أحد مقاومتها، فهو من المقومات التي تُظهر أنوثتك. جيبة من الجلد الأحمر من الشائع عن الجلد أن الأفضل منه اللون الأسود، الدوقة "ميجان" نفت بشدة هذا الاعتقاد بهذا التصميم الرائع للجيبة الجلد التي ارتدتها في إحدى الزيارات الرسمية لها. جيبة من الجلد الأخضر

كما ارتدت التصميم نفسه باللون الأخضر، تصميم بسيط ولكن له جاذبية فريدة! جيبة من الجلد الأسود بالتأكيد لا يمكن التحدث عن الجيبات الجلد دون أن نأتي بتصميم لجيبة جلد رائعة باللون الأسود الذي لا تذهب موضته مع الجلد أبدًا! الجلد البيج تصميم مختلف من الجيبات الجلد بقصة تختلف عن كل القصات السابقة، وهذه المرة باللون البيج. الجلد ونجمات هوليوود الجلد من الخامات الغالية والرائعة، لذلك ليس من المستغرب أن نجد عددًا من النجمات يرتدينه على السجادة الحمراء في الحفلات الكبيرة!

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