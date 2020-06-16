القميص الأبيض الأنيق صيحة متكررة عند كل موسم

رغم بساطته يمكن للقميص الأبيض أن يبدو جذابا جدا. تذكري "مارلين مونرو" في قميص أبيض وسروال جينز داكن، عندما صورتها "إيف أرنولد" في موقع تصوير فيلم "اللامتكيفون" سنة 1961. وكيف ننسى "إليزابيث تايلور" التي أعلنت أنه "يجب أن تملك كل امرأة قميصا أبيض رائعا في خزانتها". فليس من باب الصدفة أن تكون القمصان البيضاء موضوعا متكررا في فن تصوير العارضات.

وقد أطلقت دار "فالنتينو" بدورها لموسم صيف 2020 "لو بلان"، حيث تسمح لك خدمة طلب حصرية بتعديل مجموعة من الأزياء، عبر اختيار القصات والأشكال والأحجام، حيث تشاركين بنفسك في عملية التصميم بدعم من خدمة الخياطة الشخصية. كما أن القميص الأبيض سيكون بطل مشروع تعديل أكبر لن يركز فقط على خيار القصة، بل أيضا على اللمسات الأخيرة مثل التطريز والعمليات الدقيقة الأخرى.

القميص الأبيض الكلاسيكي يمنح كل امرأة لمسة فرنسية إضافية، وهو لن يكون يوما أمرا سيئا.

هل تحتارين في اختيار ملابسك؟ ستجدين أن القميص الأبيض الأنيق في معظم الأوقات يحل اللغز. سواء أكان متحررا بخفته وقصته الفضفاضة، أم مقصوصا ليبرز شكل القامة في قماش مضلع قديم الطراز، هناك شيء صريح وواضح وحر في ارتداء هذه القطعة التي تربط الإطلالة بتماسك من جديد.

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