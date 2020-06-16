خبيرة التجميل منال النونو تصرّح أن الحجر فرصة للعناية بالبشرة

قالت خبيرة التجميل السورية منال النونو بعد قرار السماح لمراكز التجميل باستقبال السيدات ضمن إجراءات صحية ووقائية مشددة، إن أي مركز تجميل بعد عودته للعمل في سوريا يتوجب عليه اتباع كل وسائل الحماية من تعقيم مستمر للمكان وللأدوات التي يتم استخدامها.وأضافت النونو أن مركز التجميل بشكل عام يجب أن يتنبه لقص تعقيم المكان قبل وجود فيروس كورونا المستجد لمنع نقل أية أمراض لكن ما استجدّ بعد انتشار الفيروس هو تعقيم السيدات أنفسهن حين دخولهن إلى المركز والتزام فريق وطاقم العمل داخل المركز بارتداء الكمامات الطبية والقفازات.وأوضحت أنه على السيدات اللواتي يرغبن بزيارة أي مركز تجميل خلال الفترة الحالية أن يتنبهن إلى نظافتهن الشخصية ويسعين إلى حماية أنفسهن بمواد التعقيم الخاصة بهن وارتداء القفازات ورميها عند كل استخدام.

ربيع وصيف 2020

وحول الموضة حاليا بظل كورونا وإن كان الفيروس ألغى الاهتمام بها قالت النونو إن الموضة لا تغيب، ولا تختفي وهي حاضرة في كل مكان وزمان مع اختلافها حسب الدول، لكنها أشارت إلى ضرورة ألا تبحث السيدة عن الموضة قدر بحثها عما يناسبها، ويناسب بشرتها أو شعرها دون الاكتراث بتفاصيل لا تقدم لها جمالا.وحول نصيحتها للسيدات المتواجدات في منازلهن، قالت إنها تتمنى أن يتم استغلال فترة الحجر المنزلي التي اعتبرتها فرصة مناسبة للعناية بالبشرة، مؤكدة أنه عليهن ألا يهملن أنفسهن ونصحتهن بالإكثار من شرب المياه.

إطلالات فنية

وحول تعاملها مع الفنانات، قالت إن الثقة المتبادلة تأتي بعد التعامل لوقت طويل، وبعد تجارب عديدة تتعرف خلالها إلى ما ترغب به الفنانة وما تحبذه في إطلالتها، مشيرة إلى أن تصميم كل إطلالة يختلف حسب الفنانة وحسب المناسبة التي تحضر بها، والألوان الترابية هي المفضلة لأنها تعطي جمالا طبيعيا وصورة جميلة.وخلال تواجد فريق في مركز التجميل، تصادف تواجد الفنانة السورية وفاء موصللي التي تحدثت عن إطلالتها وثقتها بمن تختارهم لتصميم إطلالتها المختلفة حسب المناسبة التي تظهر بها.

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