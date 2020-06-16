10 طرق طبيعية لمعالجة الشعر التالف بسبب الصبغات والشمس

هل من امرأة لا ترغب بشعر جميل؟ الإجابة حتما لا. وللحصول على شعر جميل تلجأ المرأة لتلوين شعرها، واستخدام مجفف الشعر وغيرهما من الأشياء التي تؤثر سلبا بمرور الزمن على الشعر، وكذلك يفعل التعرض لأشعة الشمس وتلوث الجو والاستخدام المفرط للشامبو والبلسم.

إليك بعض العلاجات الطبيعية التي اقترحها اختصاصيو موقع " بابا ميل"والتي يمكنك تجربتها لعلاج شعرك التالف.

زيت النيم

مضاد للبكتيريا والفطريات ويمكن أن يساعد على حماية شعرك من القمل والقشرة وشفاء فروة الرأس المتضررة. زيت مليء بالأحماض الدهنية التي يمكنها ترطيب بصيلات الشعر الجافة وحماية فروة رأسك من التلف وتعزيز نمو الشعر.

الزبدة

رائعة لعلاج الشعر الجاف. خذي قطعة من الزبدة غير المملحة، ذوبيها قليلا ودلكي شعرك وفروة رأسك بها، غطي رأسك واتركيها لمدة ساعة قبل غسله جيدا. يمكن لك أيضا استخدام زبدة الشيا.

الأفوكادو

ثمرة مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات والأحماض الأمينية والمعادن. تناول نصف حبة أفوكادو يوميا يساعد بشكل كبير على نمو الشعر وقوته وإعادة الحيوية للشعر التالف.

خل التفاح

استخدمي خل التفاح الطبيعي وليس التجاري. الخل يحتوي على أنواع مختلفة من الأحماض الأمينية والبروتينات والفيتامينات والمعادن والقلويات الرائعة لعلاج فروة الرأس التالفة. امزجي مقادير متساوية من الخل والماء وضعيه على فروة رأسك. لفي شعرك بمنشفة وبعد 20 دقيقة اشطفيه جيدا. كرري العملية أسبوعيا.

الشاي

كل أنواع الشاي والأعشاب لها تأثيرات إيجابية على شعرك وفروة رأسك، وهو رائع لتقليل القشرة وزيادة نمو الشعر. دلكي فروة رأسك بالشاي الدافئ وغطيه لمدة 30 دقيقة ثم اشطفيه بالماء البارد.

البيض

الصفار مليء بالعناصر الغذائية والفيتامينات التي تجعل شعرك يقاوم التلف. إمزجيه مع قليل من زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض ودلكي فروة الرأس وبصيلات الشعر، اتركيه لعشر دقائق ثم اغسليه. عصير الليمون يقضي على رائحة البيض.

زيت الزيتون

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زيت الزيتون مرطب رائع لشعرك، يهدئ فروة الرأس ويعمل على تعزيز نمو الشعر، لكن عليك عدم استعمال زيت الزيتون البكر الممتاز لشعرك. دلكي فروة رأسك بالزيت، واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه جيدا بالشامبو.

الخيار

في الخلاط ضعي ربع خيارة مقشر، بيضة واحدة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، اخلطيها حتى تصبح كالمعجون ثم غطي شعرك به. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه جيدا. علاج رائع لشعرك إذا كنت تسبحين بانتظام، ويساعد في مكافحة الضرر الناتج عن التعرض للكلور.

إكليل الجبل (الروز ماري)

هناك طريقتان لاستخدام إكليل الجبل لشعرك.

الأولى: استخدام زيت إكليل الجبل وتدليك فروة رأسك جيدا ثم غسله بالشامبو.

الثانية: استخدامه بنفس طريقة استخدام الشاي.

عصير البصل وزيت جوز الهند

يساعد عصير البصل في تحفيز تدفق الدم إلى فروة الرأسك؛ ما يؤدي إلى زيادة معدل نمو الشعر، كما أن زيت جوز الهند مليء بفيتامين E، وخلطهما معا يمكن أن يفعل العجائب لشعرك.

تذكري أن النتائج الفعلية لهذه العلاجات لن تظهر إلا بعد فترة طويلة من التطبيق المنتظم لأي علاج تختارينه، لذا اختاري ما يعجبك، والتزمي به وسوف تدهشك النتائج، كما تؤكد الدراسة.

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