لإزالة صدأ السكين وتلميع الأثاث... استخدامات غير متوقعة لمياه الأرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تحتوي مياه الأرز على العديد من الفوائد للجلد والشعر، ويمكن استخدامها في المنزل بشكل مختلف، وللاستفادة من مياه الأرز، يجب نقع الأرز في مياه لمدة 24 ساعة بمكان مظلم، ثم البدء في استخدامها.

نستعرض لكم عدد من الفوائد الخاصة بمياه الأرز، بحسب ما أوضح موقع "transitiontogether".

-إزالة البقع من الملابس

استخدمي مياه الأرز لإزالة بقع الصلصلة أو عصير الفواكه من الملابس، بعض غسلها بالطريقة العادية، انقعي الملابس في مياه الأرز للتخلص من آثار البقعة.

-تنظيف الأثاث

تحتوي مياه الأرز على مضادات للبكتيريا، لذلك يمكن استخدامها لتنظيف الأسطح والأثاث والأواني الفضية، وكذلك إزالة الروائح الكريهة من لوح التقطيع في المطبخ.

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-إزالة الصدأ

انقعي السكاكين الصدأة في ماء الأرز طوال الليل، ثم ابدأي في تنظيفها في اليوم التالي، حتى تتخلصين من الصدأ الملتصق عليها.

-تونر للوجه

استخدمي ماء الأرز تونر طبيعي للبشرة، حيث يعمل على تعزيز نمو الخلايا، والحفاظ على بشرتك لامعة.

كما أنه يحارب التهابات الجلد الناتجة عن لاأكازيما، ويقلل من تهيج البشرة بسبب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس.

-لمعان الشعر

تساعد مياه الأرز على استعادة لمعان الشعر وصحته، اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد ثم اغسليه بمحلول ماء الأرز، ودلكي فروة رأسك لبضع دقائق واشطفيها.