هذا ما يحدث لك عند شرب الشاي الأخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

أصبح الشاي الأخضر الخيار الأول أمام متبعين النظم الغذائية الصحية، وكذلك الراغبين في إنقاص الوزن.

وللشاي الأخضر فوائد كبيرة على الصحة بشكل عام وليس إنقاص الوزن فقط، لذا نستعرض لكم تأثيره على الجسم في حال تناوله يوميًا، وفقًا لما أوضح موقع "the list"

-يمد الجسم بالطاقة

الشاي الأخضر بديل ممتاز لمشروبات الكافيين الشهيرة مثل الشاي أو القهوة التي يلجأ إليها الكثيرون من أجل مساعدتهم على قضاء اليوم بطاقة جيدة، لكن الشاي الأخضر أكثر فائدة.

-التخلص من القلق

يحتوي الشاي الأخضر على L-theanine الذي يساهم في تقليل معدلات القلق للشخص، إذ يهدأ العقل دون أن يؤدي إلى النوم.

-تحسين صحة القلب

يساعد الشاي الأخضر على تحسين صحة القلب، ويمكن أن يقيك من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، التي تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

-تقليل خطر الإصابة بالسكر

الشاي الأخضر يقلل من عوامل خطر الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

-فقدان الوزن

تناول الشاي الأخضر يوميًا يساعد على حرق الدهون في الجسم مما يؤدي إلى إنقاص الوزن.

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-تحسين صحة الدماغ

الشاي الأخضر يحتوي على الأحماض الأمينية L-theanine، والتي يمكن أن تعمل على تحسين وظائف الدماغ.

-تحسين الأداء الرياضي

يوفر الشاي الأخضر طاقة جيدة للجسم، تساعدك على أداء التمارين الرياضية بشكل مرضي.

-تقليل خطر الإصابة بالسرطان

هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن شرب الشاي الأخضر بشكل منتظم يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الثدي بنسبة 20 إلى 30%.

وتقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 48 في المائة.

-تقليل الإصابة بمرض باركنسون

يمكن أن يكون لمركبات "كاتشين" الموجودة في الشاي الأخضر تأثيرات وقائية مختلفة على الخلايا العصبية، مما قد يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون "الشلل الرعاش".

-انخفاض خطر الإصابة بالزهايمر

تأثير الشاي الأخضر على الخلايا العصبية يمكن أن يساهم كذلك في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

-تحسين صحة الأسنان

يساعد الشاي الأخضر في حماية الأسنان من التسوس أو التجويف، كما يساعد في الحد من رائحة الفم الكريهة.