نظارات شمسية من وحي النجمات.. اختاري منها لإطلالة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:43 مساءً - أصبحت النظارات الشمسية عنصراً أساسياً من إطلالة كل نجمة، حيث تنسق كل نظارة على إطلالتها وبطريقتها الخاصة

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اليك أجمل صور نجمات الخليج بالنظارات الشمسية:





أحلام



النجمة أحلام هي الأكثر اهتماماً بإطلالة النظارة الشمسية خاصة وأنها تتألق فيها من أفخم الماركات العالمية وتختارها بحجم كبير يناسب ملامح وجهها.



شيماء علي





النجمة شيماء علي أيضاً غالباً ما تنشر صور لها عبر انستقرام وهي بالنظارة الشمسية التي تختارها قاتمة اللون الأسود.

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أمل العوضي





النجمة أمل العوضي من النجمات المحبات لإطلالة النظارة الشمسية، حيث تختارها من رايبن لأنها تناسب شكل وجهها.



رؤى الصبان





النجمة رؤى الصبان تختار ناظرتها الشمسية المصممة مع الاكسسوارات الناعمة عليها كالورود الصغيرة.





بثينة الرئيسي



النجمة بثينة الرئيسي هي الأكثر اختياراً للنظارة الشمسية العصرية التي تختارها بألوان مختلفة وشفافة بعض الشيء.

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