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نظارات شمسية من وحي النجمات.. اختاري منها لإطلالة عصرية

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:43 مساءً - أصبحت النظارات الشمسية عنصراً أساسياً من إطلالة كل نجمة، حيث تنسق كل نظارة على إطلالتها وبطريقتها الخاصة
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اليك أجمل صور نجمات الخليج بالنظارات الشمسية:


 

أحلام
أحلام


النجمة أحلام هي الأكثر اهتماماً بإطلالة النظارة الشمسية خاصة وأنها تتألق فيها من أفخم الماركات العالمية وتختارها بحجم كبير يناسب ملامح وجهها.
 

شيماء علي
شيماء علي



النجمة شيماء علي أيضاً غالباً ما تنشر صور لها عبر انستقرام وهي بالنظارة الشمسية التي تختارها قاتمة اللون الأسود.

 

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أمل العوضي
أمل العوضي



النجمة أمل العوضي من النجمات المحبات لإطلالة النظارة الشمسية، حيث تختارها من رايبن لأنها تناسب شكل وجهها.
 

رؤى الصبان
رؤى الصبان



النجمة رؤى الصبان تختار ناظرتها الشمسية المصممة مع الاكسسوارات الناعمة عليها كالورود الصغيرة.

 

بثينة الرئيسي
بثينة الرئيسي


النجمة بثينة الرئيسي هي الأكثر اختياراً للنظارة الشمسية العصرية التي تختارها بألوان مختلفة وشفافة بعض الشيء.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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