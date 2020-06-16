قفاطين وجلابيات مغربية لصيف ٢٠٢٠ من وحي الفنانات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:43 مساءً - على الرغم من تنوع الأزياء في خطوط الموضة، ما زالت القفاطين والجلابيات المغربية من أكثر القطع ارتداءً في الوطن العربي، حيث تفضل النساء ارتداء الأزياء المغربية في التجمعات العائلية والمناسبات المختلفة، ومن وحي الفنانات جمعنا لكنّ عدة إطلالات من أحدث الخيارات لفصل الصيف، فاستوحين منها أفكارًا مناسبة لشخصيتكن وقوامكن ومناسباتكن.

خيارات الجلابيات المغربية

سلمى رشيد

تحرص الفتيات المغربيات على الظهور بالجلابيات المريحة في فصل الصيف، ومن وحي الفنانات جمعنا لكِ عزيرتي بعض الخيارات، فقد تأنقت الفنانة سلمى رشيد بجلابية صفراء بتطريزات سوداء ناعمة لخيار شبابي عصري، وتشابهت خيارات الفنانتين رجاء بلمير ومريم أصواب بجلابية زرقاء بدرجة النيلي المطرز بالأصفر والبرتقالي والأحمر، لخيار أنيق مناسب لفئة كبيرة من الفتيات محبات الأزياء المغربية.

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قفاطين ابتسام تسكت

ابتسام تسكت

عُرفت المغنية المغربية بعد ظهورها في برنامج أراب أيدول، وتحرص ابتسام على الظهور بالقفاطين الأنيقة المناسبة لشخصيتها، وفي أحدث إطلالاتها نسقت قفطانًا واسعًا باللون الأبيض المطرز بالزهري والأخضر مع تاج وأكسسوارات ضخمة لخيار مناسب للمناسبات، واختارت قفطانًا أبيض ناعمًا مطرزًا في الجزء العلوي بالنقوش الزهرية والحمراء.

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قفاطين رجاء بلمير

رجاء بلمير

لاقت المغنية المغربية رجاء بلمير شهرة واسعة عربيًّا، وعلى صعيدها الشخصي تميزت باختياراتها الأنيقة المناسبة لقوامها وللفتيات العربيات، وفي أحدث إطلالاتها تجملت بقفطان أخضر مطرز بالذهبي من المنتصف، وتزينت بقفطان برتقالي تقليدي مطرز بالذهبي والفصوص الخضراء، وتألقت بقفطان أبيض مطرز بالنقوش البيضاء والحمراء والذهبية لخيار مناسب للمناسبات.

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قفاطين مريم أصواب

مريم أصواب

تمتلك البلوقر والفنانة المغربية مريم أصواب الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتميز بظهورها بالخيارات المتنوعة المغربية، ومن أحدث خياراتها ارتدت قفطانًا بدرجة فاقعة من الفسفوري المطرز بالفضي لخيار عصري أنيق، وأطلت بقفطان أزرق مطرز بالذهبي بطريقة أنيقة، وظهرت بقفطان برتقالي تكسوه التطريزات الملونة لخيار مناسب للمناسبات الضخمة.

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