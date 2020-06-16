أحدث موديلات شنط كلتش 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:43 مساءً - شنط الكلتش من الإكسسوارات الضرورية التي تلقى اهتماماً كبيراً من السيدات اللواتي تتبعن خطوط الموضة، لذلك برزت موديلاتها لتناسب جميع الأذواق، وشاهدنا منها تلك المصنوعة من المواد الطبيعية، الكلاسيكية والعصرية...

لا يخفى على أحد أن هذه الشنطة هي مزيج من الاستايلات المذهلة التي انتشرت في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، وكانت حاضرة بقوة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة وأزياء الكوتور لدى معظم المصممين بألوانها العصرية لتجعلها قطعة حيوية ولافتة.

كلتش منوّعة وملوّنة

بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



ارتكزت معظم موديلات شنط الكلتش على الألوان الصيفية الفرحة والناعمة، منها الأخضر الفاتح المغلّف بالغليتر اللامع لإطلالة تشعّ إشراقاً وأناقة.

وهناك الكلتش بحجم عملي كبير الذي تميزّت موديلاته بطبعات الحيوانات أو المزيّنة بنقشة جلد الأفعى، بالإضافة إلى التصميم الذي ازدان بالتطريز الناعم.

تنوّع هائل بابتكار هذه الشنط بمختلف أشكالها وأحجامها وألوانها وأنسجتها التي تلائم كل الأعمار والأذواق، منسجمة مع الاتجاه العصري لقطع الإكسسوارات العملية التي تناسب سيدة هذا العصر، خاصة الصغيرة منها والمزوّدة بسلسال طويل معدني يمكن ارتداؤها عبر الجسم لتزييّن الإطلالة الكاجوال على مدار اليوم.

أما شنط الكلتش السوداء فهي من كلاسيكيات الموضة، وتلك المرصّعة بالكريستال التي توحي بالكثير من الفخامة، بالإضافة بالطبع إلى الدرجات اللونية الزاهية والحيوية؛ لأنها أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم.

موديلات منوّعة ظهرت لتؤكد نجاح عملية تمرير حقيبة الكلتش في مناسبات النهار، حيث تعزّزت بالعصرية والراحة على حدّ سواء رغم أنها لا تزال تُحمل بين اليد وليس على الكتف، الفرق أنه تمّ تزويدها بيد صغيرة على الجانب تمكّن من التحكم فيها.

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كلاسيكية وأنيقة

غوتشي Gucci



تفضّل الفتاة والسيدة أن يكون في خزانتها شنطة كلتش كلاسيكيّة بتصميم أنيق، من الجلد أو القماش الفاخر، وباللون الأسود لاستخدامها في مختلف المناسبات.

كما تهتم أن تناسب هذه الحقيبة ملابسها في اللون أو القماش، بل الأهمّ بالنسبة إليها أن تختار تلك التي تتماشى مع نمط الملابس التي ترتديها.

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أما الكلتش العملية والأنيقة في وقت واحد، فهذا التصميم يضمّ خيارات متعدّدة التي تتّسع للاحتياجات الخاصة منها الهاتف المحمول، مفاتيح المنزل، أحمر الشفاه؛ لضمان إطلالة فاخرة ومميزة.

واخيراً يجب الحرص على الابتعاد عن موديلات الكلتش المبهرجة خاصة في السهرات؛ لأنها لم تعد ملفتة للنظر بل على العكس قد تضيف إلى طلّتك تعقيداً أكثر.

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