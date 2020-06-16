موديلات جاكيتات بليزر صيفية من وحي الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:43 مساءً - حضر البليزر بمختلف موديلاته من جديد الى مدرجات العروض واعتمدته الفاشينيستا المحجبات اللواتي قدمن أفكارًا رائعة لتنسيقه يمكن لكل امرأة محجبة أن تستوحي منها لتتفرد بأسلوبها الأنيق هذا الصيف.

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بليزر واسع الموضة الأبرز هذا الصيف



البليزر بلون صارخ مع اطلالة مونوكروم







حقق البليزر الواسع رواجًا كبيرًا فهو من نجوم هذا الموسم، اختارت الفاشينيستا سهى بليزر باللون الوردي الصارخ ونسقته مع بنطال جينز واسع Mom Jeans وحذاء مصمم بمزيج من ألوان الباستيل البناتية وتوب وحقيبة باللون الأبيض واعتمرت طرحة رمادية داكنة.





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بليزر مطبع وطرق تنسيقه مع الحجاب







بليزر بطبعة houndstooth





لم تقتصر موديلات الجاكيتات البليزر هذا الموسم على القطع السادة أحادية اللون بل رأينا قطع مزينة بالطبعات الدارجه مثل التقليمات وطبعة houndstooth المنتشرة، نسقي هذه الأنماط بوحي من اطلالات الفاشينيستا سمر البرشا، ارتدي البليزر الأسود المطبع بخطوط عامودية رفيعة مع بنطال جينز أسود واسع وزيني الخصر بحزام أسود عريض، أما البليزر الوردي بالطبعات الحمراء نسقيه مع توب وردي فاتح وبنطال جينز واسع وتممي اللوك بطرحة وردية وصندال مونوكروم من دون إبزيم.





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البليزر الملون لإطلالة مشرقة في الصباح

البليزر الطويل







احرصي على إعتماد الألوان المشرقة في الصباح، صاحبات الذوق الناعم ننصحهن بتنسيق البليزر الباستيلي مع إطلالة واكسسوارات باللون الأبيض، أما اذا كنتِ تملكين ذوق جرئ فيمكنك أن تنسقي البليزر الخردلي مع بنطال مخطط يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وتوب أبيض على أن تكون الطرحة باللون الأسود.























البليزر القصير كيف ترتديه المحجبات؟



















لم تعد الأزياء القصيرة عائقًا أمام أناقة المحجبات بعدما برعت الفاشينيستا في تنسيقها بطرق مبتكرة تحافظ على الإحتشام المطلوب، جربي تنسيق البليزر القصير إما مع فستان واسع أو تنورة طويلة واسعة ويُفضل أن تنتعلي حذاء مدبب بكعب رفيع لتكتمل أناقتك.







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