من الصيدلة للفاشون.. الاكتئاب جعل "آلاء" تترك تخصصها وتتجه لهوايتها

لايف ستايل

اكتئاب ما بعد الولادة وترك العمل للتفرغ لتربية طفل صغير، قد يحطم آمال وأحلام أي سيدة طموحة كانت تسعى للبحث عن حياة أفضل خاصة بعد الزواج، فمنهن من يصبن به وينتكسن فيصبحن دون هدف ويتحولن إلى آلة تعمل فقط في المنزل ولا تبحث عن تطوير نفسها، لكن في حالة الصيدلانية آلاء محمد أو كما أطلق عليها متابعيها على السوشيال ميديا بـ"آلاء نوبل" كان الوضع مختلفا، فبعد ولادتها لطفلها الأول سليم منذ عام وحدوث حالة من الإحباط لها خاصة بعد تفرغها التام لمنزلها وأسرتها الصغير كان دافعا لها للبحث داخل أفكاها لتجد ضالتها في هوايتها.

حب من نوع خاص للفاشون والموضة جعل الاء تتجه لمجال عرض الأزياء عبر مواقع التواصل الأجتماعي مع تقديم نصائح للمتابعات من الجنس الناعم الذين تربطهن تلك الاهتمامات، وبتشجيع زوجها لها ووقوفه بجانبها أكدت أن له فضلا كبيرا على ما تبدوا عليه من إشراقة وتألق.

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وعن تركها لمجال دراستها قالت: "عملت كمعيدة بعد تخرجي من كلية الصيدلة عام 2014 ثم اتجهت للعمل في وزارة الصحة بعد ذلك، لكني اتجهت للفاشون في إجازة الوضع فقط، ومش هتنازل عن مهنتي الأساسية لهدفها النبيل بجانب عملي كبلوجر".

وتابعت أن الشعور بعدم النفع من أسوأ الأحاسيس خاصة للفتيات، ولابد كلا منهن تبحث عن مصدر سعادتها أيًا كانت وبأي شكل، لاننا خلقنا للبهجة والسعادة لابد من كل المجيطين بنا تشجيعنا على ممارسة حياتنا بشكل إيجابي كما فعل زوج آلاء.