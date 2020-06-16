المجلس القومي للمرأة يعلن استمرار مساندة ودعم قضية ختان الإناث

علاقات و مجتمع

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وبحضور السادة أعضاء وعضوات المجلس، وذلك عبر الفيديو كونفرانس، حيث أشاد أعضاء المجلس بالجهود غير المسبوقة للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة منذ تشكيلها في مايو 2019.

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واستطاع المجلسان خلال عام، توحيد جهود الجميع لتصبح جريمة ختان الإناث قضية وطنية، مثمنين هذه الجهود ومعلنين مساندتهم ودعمهم الكاملين للاجراءات التى تتخذها اللجنة للقضاء على جريمة ختان الإناث، مؤكدين أنها جريمة جنائية وأخلاقية يجب أن تنتهى من جميع محافظات مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، خلال الاجتماع أنه جاري التنسيق مع وزارة الصحة لتعميم الرسائل الخاصة بقضية ختان الإناث والتوعية بها عن طريق الرائدات الصحيات بجميع المحافظات.

وأشارت "مرسي"، إلى تقرير رصد الأعمال الدرامية المقدمة خلال شهر رمضان 2020، التي قامت بها لجنة الرصد الإعلامي المنبثقة من لجنة الإعلام بالمجلس تحت إشراف الدكتورة سوزان قليني، وكذلك تقرير رصد لجنة المرأة ذات الإعاقة لتناول الدراما الرمضانية للأشخاص ذوي الإعاقة سواء في المسلسلات والبرامج المعروضة على القنوات التلفزيونية تحت إشراف الدكتورة هبة هجرس.

وفى نهاية الاجتماع عرض أعضاء المجلس القومي للمرأة رسالة من خلال اجتماعهم برفع لافتة تحمل شعار "الختان جريمة .. #احميها من الختان"، وذلك احتفالا ومساندة ودعما لليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث.