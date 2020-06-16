صحة
أول ما نفعله عند الشعور بالحمى، هو قياس درجة الحرارة للتأكد من عدم الإصابة بأي أمراض، حيث أوضح موقع times of India، الطريقة الصحيحة لقياس الحرارة خاصة في زمن انتشار فيروس كورونا.
التحقق من درجة الحرارة بطريقة صحيحة
للحصول على النتائج الأكثر دقة يجب قياس الحرارة أكثر من مرة واختيار القراءة الأعلى بدلا من القراءات المتدنية، عندما تشعر بأنك مصاب بالحمى، فإن أول شيء تفعله هو قياس درجة حرارتك، لذا يعد وجود مقياس حرارة في متناول اليد أمراً ضرورياً في الصندوق الطبي الخاص بك، وهو أمر حاسم أيضاً في أوقات الوباء.
وبحسب استشاري الطب الباطني، في مستشفيات أبولو، نافي مومباي، فإن ماسحات درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء هي واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لقياس درجة الحرارة.
ويمكن أن تختلف القراءات اعتمادا على درجة حرارة السطح، وأفضل طريقة لقياس درجة الحرارة عن طريق الفم، والتأكد من عدم وجود مصدر للحرارة أو البرودة قبل قياس درجة الحرارة .
قياس درجة الحرارة مرتين
ينصح الخبراء بقياس درجة الحرارة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، للبقاء على دراية بتطور درجة حرارة الجسم والانتباه في وقت مبكر إذا بدأت درجات الحرارة في الارتفاع.
كانت هذه تفاصيل خبر في زمن كورونا.. تعرف على الطريقة الصحيحة لقياس درجات الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.