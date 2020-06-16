في زمن كورونا.. تعرف على الطريقة الصحيحة لقياس درجات الحرارة

صحة

أول ما نفعله عند الشعور بالحمى، هو قياس درجة الحرارة للتأكد من عدم الإصابة بأي أمراض، حيث أوضح موقع times of India، الطريقة الصحيحة لقياس الحرارة خاصة في زمن انتشار فيروس كورونا.

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التحقق من درجة الحرارة بطريقة صحيحة

للحصول على النتائج الأكثر دقة يجب قياس الحرارة أكثر من مرة واختيار القراءة الأعلى بدلا من القراءات المتدنية، عندما تشعر بأنك مصاب بالحمى، فإن أول شيء تفعله هو قياس درجة حرارتك، لذا يعد وجود مقياس حرارة في متناول اليد أمراً ضرورياً في الصندوق الطبي الخاص بك، وهو أمر حاسم أيضاً في أوقات الوباء.

وبحسب استشاري الطب الباطني، في مستشفيات أبولو، نافي مومباي، فإن ماسحات درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء هي واحدة من أفضل الخيارات المتاحة لقياس درجة الحرارة.

ويمكن أن تختلف القراءات اعتمادا على درجة حرارة السطح، وأفضل طريقة لقياس درجة الحرارة عن طريق الفم، والتأكد من عدم وجود مصدر للحرارة أو البرودة قبل قياس درجة الحرارة .

قياس درجة الحرارة مرتين

ينصح الخبراء بقياس درجة الحرارة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، للبقاء على دراية بتطور درجة حرارة الجسم والانتباه في وقت مبكر إذا بدأت درجات الحرارة في الارتفاع.