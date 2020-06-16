منها حماية القلب من الإصابة بالأمراض.. فوائد قشر التفاح

صحة

يجهل البعض فوائد قشره التفاح فهى تساعد على حماية الجسم من الأمراض وخاصة مرض القلب.

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واوضحت الدراسة التي أجريت في جامعة تومسون جيفرسون بولاية فيلادلفيا الاميركية، عن أهمية قشور التفاح، في حماية القلب من التصلب المتعدد، الذي يؤدي إلى إنهاك الجسم وإتلاف الغشاء المحيط بالأعصاب، ويؤدي هذا التلف إلى إلحاق الأضرار بعملية الاتصال بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم.

واكتشف الباحثون في الدراسة الجديدة التي كانت عبارة عن تجربة على الفئران أن قشور التفاح تحتوي على مركب كيميائي يساعد في إصلاح الخلايا العصبية ويوقف تفشي المرض في الجسم، بحسب ما ذكره موقع سكاي نيوز عربية.

وقال الباحثون إن حمض أورسوليك، الموجود أيضا في ثمار الكمثرى والخوخ، وهو الذي يعطيها اللمعان، يمكن أن يتحول إلى دواء يعالج الأضرار التي يسببها مرض التصلب المتعدد.