من الخميرة ومعجون الأسنان.. سيدة تبتكر خليطا لتنظيف مصابيح السيارة

علاقات و مجتمع
يعاني الكثير من أصحاب السيارات من سوء نظافة المصابيح الأمامية وهو ما دفع سيدة أسترالية، لابتكار حل جديد.
ونشرت "ليوني"، خدعة بسيطة تساعد على إزالة الأوساخ عن المصابيح الأمامية للسيارة، مستعينة بخليط مكون من معجون الأسنان والخميرة، ومسحت المصابيح الأمامية به حتى استعادت لمعانها.
وأوضحت السيدة الأسترالية، أنها أولا استعانت بمنشفة ورقية لفرك المصابيح، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
وكشف الكثيرون أنهم استعانوا بتلك الطريقة، وأثبتت نجاحا كبيرا حتى أنهم وصفوها بالسحر.
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