الامارات | سلالة محلية جديدة من "كورونا" في بنما

شكرا لقرائتكم خبر عن سلالة محلية جديدة من "كورونا" في بنما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن خبراء معهد الصحة في بنما، أن تحولات محلية طرأت على سلالات فيروس كورونا المتسبب بمرض "كوفيد-19"، جلبت من خمسة بلدان، أظهرت أن سلالة فرعية نموذجية ظهرت فيها خصائص من جميع الفيروسات التي دخلت البلاد من بلدان عدة.

وقال مديرال معهد خوان باسكال، " لانعرف الطريقة بعد لكن تاكد لدينا أن هناك نسخة جديدة ومحلية من فيروس كورونا بنتيجة تحولات الفيروس نوع جديد نموذجي للبلاد"، بحسب صحيفة Estrella Panama الرسمية، و"بي بي سي".

وسمح تحليل تسلسل جينوم 150 عينة من الفيروس، لخبراء معهد الصحة بتحديد المصدر الأصلي لهذه الفيروسات قبل التحولات المحلية. وظهر أن أربعة أنواع فرعية منها جلبت من الولايات المتحدة، ونوع واحد من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وآسيا.

ولم يذكر باسكال أي شيء عن خصائص وإمكانيات السلالة المحلية، ولكنه أشار إلى أنه نتيجة لغلق الحدود ستبقى هذه السلالة الفرعية محصورة داخل بنما.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بـ "كوفيد-19" المسجلة رسميا في بنما التي تعداد سكانها 4 ملايين نسمة، بلغ 68620 إصابة توفي منهم 437 شخصا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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