إليكِ أفضل القفاطين الصيفية المشجرة لإطلالة أنيقة ومريحة في البيت

القاهرة - لايف ستايل
تألقي بأجمل القفاطين الصيفية المشجرة بتفاصيل أنيقة وألوان زاهية لإطلالتك اليومية في البيتلا شك في ان تصاميم القفطان المتميزة بالقصات الواسعة هي الاختيار المثالي لأناقة عملية ومريحة في البيت خاصة في الأجواء الحارة. وقدمت المصممة الشرقية خيارات مميزة لا تخلو من التفاصيل الأنثوية والجذابة التي ستمنحك شعورًا الاناقة وان كنت في منزلك.
قفاطين مغربية تقليدية
اعتمدت المصممة الشرقية القصات المستقيمة والواسعة في بعض الموديلات وبخامات صيفية خفيفة ومنعشة، بنقوشات مشجرة يوحي من جمال الطبيعة. استعرضت علامة Moroccan Touch قفاطين حرير ملونة ومزدانة بتفاصيل مشجرة بأسلوب راقي ومستوحاة من القفطان المغربي.
وتميزت تصاميم By Nouma و Sotra Online بتصميم قفاطين بوحي من الفساتين الماكسي الواسعة ذات قصات عصرية مناسبة للاجتماعات العائلية.
مخورات تقليدية مشجرة
ولمحبات الأزياء التقليدية، القي نظرة على قطع علامة الزري التي تقدم موديلات مخورات تقليدية بتفاصيل مشجرة.
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