خفايا كورونا لم تنته... بنما تكتشف نسخة جديدة من الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن خبراء معهد الصحة في بنما، أن نتيجة تحولات سلالات فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ "كوفيد-19"، التي جلبت من خمسة بلدان إلى البلاد، أظهرت سلالة فرعية نموذجية سميت A2 PAN.

ويقول خوان باسكال، مدير المعهد، "نشأ بنتيجة تحولات الفيروس نوع جديد نموذجي للبلاد-A2 PAN" بحسب صحيفة Estrella Panama، حسب ما جاء فى موقع "روسيا اليوم".

ويذكر أن موقع بنما ووظيفتها كمركز نقل إقليمي، ساعد على دخول الفيروس اليها من مناطق مختلفة من العالم.

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وقد سمح تحليل تسلسل جينوم 150 عينة من فيروس SARS-CoV-2 لخبراء معهد الصحة بتحديد المصدر الأصلي لهذه الفيروسات قبل التحولات المحلية. وقد ظهر أن أربعة أنواع فرعية منها جلبت من الولايات المتحدة، ونوع واحد من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وآسيا.

ولم يذكر باسكال أي شيء عن خصائص وإمكانيات السلالة المحلية لفيروس SARS-CoV-2، ولكنه أشار إلى أنه نتيجة لغلق الحدود ستبقى هذه السلالة الفرعية A2 PAN محصورة داخل بنما.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات بـ "كوفيد-19" المسجلة رسميا في بنما التي تعداد سكانها 4ملايين نسمة، بلغ 68620 إصابة توفي منهم 437 شخصا.