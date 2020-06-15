قبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.. 8 نصائح للطلاب خلال الازدحام

صحة

في الـ21 من يونيو الجاري، سيكون طلاب الثانوية العامة على موعد مع أول امتحاناتهم في الجدول الذي أقرته وزارة التربية والتعليم، ورغم الكثير من الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة، من تطهير وتعقيم وارتداء الطلاب للكمامات، يعاني الأهالي من القلق على أبنائهم خلال هذه الفترة.

وهناك بعض النصائح التي وضعها مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، والتي تعد مبادئ توجيهية جديدة لفيروس كورونا، وذلك بسبب التجمعات التي تشهدها شوارع أمريكا من مظاهرات لنبذ العنصرية، إلا أنها نصائح عامة يجب اتباعها خلال الازدحام بشكل عام.

كما قدمت أيضا إليانور ج. موراي، أستاذ مساعد في علم الأوبئة بكلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، عددا من النصائح الصحية خلال التجمعات يستعرضها التقرير التالي.

1 - ارتداء كمامة واستخدام معقمًا يدويًا يحتوي على 70% كحولًا على الأقل.

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2 - يجب أخذ زجاجة المياه الخاصة بك كي لا تشتريها من الخارج.

3 - يجب أخذ كل المستلزمات من المنزل وتكون معقمة.

4 - يجب الحفاظ على مسافة مترين من الأشخاص خارج المنزل كلما أمكن ذلك.

5 - استخدام الأصوات وإشارات للتعبير عن وجهة نظرك بدلاً من الصراخ والهتاف والتحدث، ما قد يزيد من انتشار القطرات.

6 - عندما تصل إلى المنزل، يجب أن تغسل يديك وتغتسل وتغير ملابسك.

7 - يجب الحفاظ على المسافة الآمنة المقررة، وعدم التقرب من أي شخص بالجلوس أو أثناء المشي.

ويعتبر ارتداء الكمامات، "عنصرا حاسما"، في منع انتشار الفيروس التاجي، وذلك لأنه يمكن أن ينتقل حتى بالتنفس العادي، ما يجعل الكمامة في أول الوسائل الوقاية حتى قبل غسل اليدين بحسب الدكتور ويرنر إرنست بيشوف، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة ويك فورست والمعروف بدراساته عن انتقال الجهاز التنفسي للفيروسات.