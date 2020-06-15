على طريقتها الخاصة.. كيم كاردشيان تدعم الأمريكان الأفارقة تجاريا

علاقات و مجتمع

منذ بداية أزمة مقتل الأمريكي صاحب البشرة الداكنة جورج فلويد، على يد ضابط شرطة أبيض، ويظهر مغني الراب الأمريكي كانييه ويست، وزوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، الدعم الدائم للمظاهرات، سواء بالمشاركة أو بتقديم المساعدات المادية.

فقد سبق وتقدم "ويست" المظاهرات، كما قدم دعما ماديا لأسر من أصحاب البشرة الداكنة.

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وأمس، دعمت كيم كاردشيان أحد العلامات التجارية التي يمتلكها أصحاب البشرة السمراء، في خطوة جديدة لإظهار الدعم.

ونشرت "كيم"، صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت مرتدية جامب سوت روز، هوت شورت وتوب مفتوح، من تلك العلامة التي تروج لها.

وكتبت في تعليقها على الصورة، "أردت أن أخبركم عن علامة تجارية يمتلكها السود أحبها. حيث تمتلك joliesaudiaa وتصمم جميع ملابس التريكو والعلامة هي jbdapparel. أنا أحب الأشياء الخاصة بها".