خبيرة تجميل تنشر صورة عمرها 17 عاما للفنانة إليسا قبل عمليات التجميل

لايف ستايل
كشفت خبيرة التجميل اللبنانية، هالة عجم، عن صورة قديمة للفنانة إليسا، أظهرت ملامحها قديمًا قبل إجراء عمليات التجميل.
ويعود عمر الصورة التي نشرتها "عجم"، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إلى 17 عامًا، إذ علقت عليها: "ربما منذ حوالي 17 سنة، تصويري".
وتفاعلت خبيرة المكياج مع متابعيها، وردت على الأسئلة عن وضعها للمكياج، لعدد آخر من النجوم، بينهم الفنانة شيرين، إذ علقت قائلة: "أول مرة عملت مكياج لشيرين في مقابلة لها مع رزان مغربي".
كما أبدى أخرون إعجابهم عن المكياج الذي وضعته "عجم" للفنانة اللبنانية إليسا.
ويذكر أن إليسا تستعد لطرح ألبومها الجديد، الذي تأجل بسبب فيروس كورونا المستجد.
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