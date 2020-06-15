لايف ستايل
تشارك الفنانة عبير صبري جمهورها ومتابعيها دوما بصور ولقطات من حياتها اليومية.
وشاركت الفنانة مؤخرا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة لها من أمام البحر مع رسالة من مسلسل "خيانة عهد".
أطلت عبير صبري بفستان من اللون الأصفر له أكمام "أوفشولدرز"، وارتدت نظارة شمسية، مع شعر مفرود.
وكتبت في تعليقها على الصورة، "الثقة بالآخر لاتعطي بدون ضمان ويبدو أنها ليست حسابا جاريا تتطمئن لوجوده دائما.. فكل شخص وكل شيء يحتاج لمراجعات مستمرة ومن السذاجة أن تظن أنك بأمان مع البشر لاشيء مضمون في هذا العالم".
وتفاعل مع الصورة جمهورها ومتابعيها عبر التعليقات والإعجابات، وكان من بين التعيقات على الصورة، "حبيبتي القمر"، و"تقصدي مين بالكلام ده"، وغيرها من التعليقات.
كانت هذه تفاصيل خبر عبير صبري من أمام البحر: لاشئ مضمون في هذا العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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