الامارات | مصممو أزياء: الموضة لن تكون كما قبل «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مصممو أزياء: الموضة لن تكون كما قبل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وفقاً للتاريخ، يمكن للأحداث الكبرى التي تعصف بالمجتمعات أن يكون لها تأثير دائم ومباشر في نظرتنا للحياة وطريقة عيشنا وحتى طريقة تعاطينا مع أزيائنا، فالموضة لم تكن يوماً منفصلة عن أسلوب حياتنا، ولا صناعة منعزلة عن واقعها، بل هي قطاع حي يعكس معظم التغيرات الجذرية للمجتمعات.

ولاشك في أن «كورونا» غير حياة الملايين من البشر حول العالم، وبالتالي سيعيد ترتيب خزائن ملابسنا وأمزجتنا المتقلبة، وحتى علاقاتنا بعوالم الأزياء والموضة، التي استطلعنا واقعها ومستقبلها بعد أزمة «كورونا» مع عدد من روادها ومصمميها، فاجتمعوا على موجات المتغيرات الكبرى التي ستعصف بصناعها وعشاقها في الفترة المقبلة.

رسائل ما بعد «كوفيد»

يلفت مصمم الأزياء، نجا سعادة، إلى تأثر المزاج العام للشعوب والمصممين اليوم بأزمة «كورونا»، وما فرضته من خوف سيهيمن لا محالة على توجهات الموضة وعوالم الأزياء الحديثة، وكذلك سياقاتها الجديدة. وأضاف: «بشكل واعٍ أو غير واعٍ، سنجد أن هذه الأزمة قد غيرت جذرياً نظرتنا للعالم من حولنا، وأثرت فينا كمبدعين، وإن اختلفت مظاهر تجسيد هذه التجربة الإنسانية المريرة في رسائل كل مصمم، ومن تشكيلة قادمة إلى أخرى، فإن تفاصيلها ستظل موجودة وواضحة، ومن المتوقع أن يشهد عالم التصاميم تفاصيل ومتغيرات في تفاصيل وأشكال الإكسسوارات المصاحبة للإطلالات والألوان وشكل القصات. في الوقت الذي من المتوقع فيه كذلك تغير مسارات الكثير من المصممين حول العالم ونزوعهم ربما نحو تصاميم الـready to wear، باعتباره البديل (الاقتصادي الأمثل) اليوم لهم ولعشاق الموضة بعد أزمة (كورونا)».

من وحي «كورونا»

ولفت المصمم الأردني، حمودة كفارنة، إلى تداعيات أزمة «كورونا» على الموضة، مستشهداً بتجربته الشخصية التي انطلق فيها إلى العالمية، قائلاً: «لربما دعتنا هذه الأزمة إلى توخي استراتيجيات بديلة في عالم التصميم، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي طالت معظم الناشطين في هذا العالم، خصوصاً في قطاع (الهوت كوتور)، الذي تخصصت به منذ سنوات، ما يجعلني اليوم أفكر في وقت لاحق في دخول عالم تصميم الملابس الجاهزة وبيعها على سوق (الأونلاين)، باعتبارها أكثر المنصات التسويقية الناجحة والأكثر تداولاً خلال هذه الفترة. في الوقت الذي أتمنى فيه ألا نضطر كمصممين إلى تنفيذ تصاميم خاصة بـ(كورونا)، لأنها تظل فرضية قائمة في ظل تواصل الأزمة، وقد بدأت فعلياً بالانتشار تصاميم الكمامات التي باتت تغرق السوق، على الرغم من عدم تناسبها أحياناً مع متطلبات الحماية الصحية المطلوبة».

ولفت كفارنة إلى أن ميول المستهلكين للموضة ستنحاز للتغيير، بشكل يجعل طبيعة اللباس نفسها تتغير لتكون ربما «محكمة» أكثر على الأجسام أو «مغطاة» أكثر لحماية الجسم من العدوى. وربما رجعت موضة «القفازات» الكلاسيكية الراقية، التي باتت اليوم منسجمة مع متطلبات الحماية العامة.

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بدائل «العباية» الجديدة

انطلاقاً من تجربتها، تشير المصممة الإماراتية، صدف العوضي، إلى تأثيرات أزمة «كورونا» اليوم في نسب الإقبال على العباءات، ما جعلها تقتحم منذ أزمة «كورونا»، ميدان تصميم الملابس الجاهزة، وذلك لإنقاذ متجرها ومسايرة ميول المرأة الإماراتية الجديدة التي نزعت بسبب اعتبارات الحجر المنزلي وانسحابها من معظم النشاطات والمناسبات الاجتماعية العامة والخاصة، إلى «خط موضة جديد»، هو قطع الـ«outfits» المقتربة من تفاصيل العباءة التقليدية، لكن بمقاربات عصرية وقطع تتسم بالبساطة والخفة والأريحية، إذ تقول: «بسبب طول مكوثها في البيت، تغيرت نظرة المرأة الإماراتية للأزياء وتغيرت طريقة ترتيبها لتفاصيل إطلالتها، فباتت باحثة أكثر عن البساطة والخفة. وبسبب إجراءات الوقاية المفروضة على الجميع ونزوع المرأة من ثم إلى غسل وتعقيم الملابس في كل مرة، برزت (الأزياء العملية)، المتماشية مع (المشاوير الصغيرة) لقضاء الحاجات، وتقلصت معها حاجتها إلى العباءات المنمقة ذات الخامات الفريدة لصالح الجلابيات والفساتين الخفيفة والقطع القطنية، التي وجدت اليوم إقبالاً كبيراً على اقتنائها». لافتة «كما من المتوقع في الفترة القادمة، حتى إن انفرجت الأمور، أن تسيطر موضة البساطة على إطلالات الرجال والنساء، ما سيدفع العباءة التقليدية كذلك إلى تجديد نفسها لتواكب متطلبات المرحلة».

محاذير المستقبل

قالت مصممة الأحذية الإيطالية، إيتي ليون، لـ«الإمارات اليوم»، إنني «أعتقد أن مجال الأزياء كان أحد المجالات الأكثر تأثراً عن معظم القطاعات منذ الجائحة، بعد أن توقف الإنتاج، نظراً لإغلاق المصانع والمتاجر، وبقاء الناس في بيوتهم بسبب الحجر المفروض في كل مكان، ما أثر في المزاج العام للناس، ومدى إقبالهم على مكونات الموضة بشكل عام، لكن أعتقد أن الأزمة عابرة لا محالة، إلا أنها ستفرض كذلك أنماطاً جديدة من استهلاك الأزياء، وستدفع المصممين وأصحاب المتاجر حول العالم لإيجاد سبل مبتكرة و(مبدعة)، لعرض وبيع أزيائهم لأن تجربة الشراء في المتاجر قد تغيرت، ولن تكون هي نفسها لبعض الوقت. أما في ما يخص التصاميم، فأعتقد أن المجموعات الجديدة، التي ستطرح بعد تجربة (كورونا) المستجد، ستغلب عليها مفاهيم الحرية والغنى اللوني والإطلالات الزاهية، التي ترفع المعنويات، وتحتفي بالحياة المتجددة، والأمل في المستقبل».

- «كورونا» غير حياة الملايين، وسيعيد ترتيب خزائن ملابسنا وأمزجتنا المتقلبة.

- الموضة لم تكن يوماً منفصلة عن أسلوب حياتنا، ولا صناعة منعزلة عن واقعها.

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