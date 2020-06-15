احذر الذهاب إليها.. 7 أماكن يختبئ بها فيروس كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد يومًا بعد يوم، تصبح الحاجة ماسة للتباعد الاجتماعي والابتعاد عن أماكن التجمعات التي يمكن أن يختبئ بها هذا الفيروس. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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