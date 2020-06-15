6 طرق طبيعية لطرد البلغم من الرئتين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يؤدي تراكم البلغم على الرئتين إلى الشعور بالانزعاج والكحة، لذا يمكن اتباع بعض الطرق الطبيعية للتخلص منه دون الحاجة إلى تناول الأدوية.. للمزيد اضغط هنا

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