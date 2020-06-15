4 أطعمة يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

يوفر حليب الأم العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل خلال الأشهر الستة الأولى من حياته، لذا يجب أن تهتمي جيدًا بطعامك لأن له تأثير كبير عند تكوين اللبن في الثدي.

ووفقًا لما نشر موقع "health line" فأن خبراء التغذية ينصحون الأمهات بتناول نظام غذائي متوازن ومتنوع، ولكن هناك بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها أو الحد منها أثناء فترة الرضاعة الطبيعية مثل:

1. الأسماك الغنية بالزئبق:

السمك من المصادر الرائعة لحمض دوكوساهيكسانويك (DHA) وحمض إيكوسابنتانويك (EPA)، وهما نوعان من أوميجا 3 التي تعتبر مهمة لنمو الدماغ عند الرضع، ومن الصعب العثور عليها في الأطعمة الأخرى، ولكن هناك بعض الأسماك التي تحتوي على الزئبق وهو معدن سام خاصًة عند الرضع والأطفال وهما أكثر حساسية للتسمم بالزئبق.

يمكن أن يؤثر التعرض لمستويات عالية من الزئبق على الجهاز العصبي المركزي للطفل ويسبب تأخيرات أو ضعف في المعرفة والمهارات الحركية وتطور الكلام واللغة، والوعي البصري المكاني.

ومن الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق:

سمك التونا

سمك الماكريل

سمك مارلن

سمك الخشن البرتقالي

سمك القرش

سمك أبو سيف

سمك تلفيش

2- بعض المكملات العشبية:

يعتبر استخدام الأعشاب والتوابل مثل الكمون أو الريحان لتتبيل الطعام أمنًا أثناء الرضاعة الطبيعية، أما فيما يتعلق بالمكملات العشبية والشاي فهناك بعض المخاوف لأنها احتمال أن تكون ملوثة بالمعادن الثقيلة التي تشكل خطورة على الأطفال.

3- الكافيين:

تعد القهوة والصودا والشاي والشوكولاتة مصدر كبير للكافيين الذي يضر لبن الثدي ويجعل الكافيين مع مرور الوقت أساسي في نظام غذاء طفلك ويسبب صعوبته في النوم.

وينصح مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي الأمهات التي يرضعن أطفالهن رضاعة طبيعية ألا تتناول أكثر من 300 مجم من الكافيين يوميًا أي ما يعادل فنجانين أو ثلاثة من أكواب القهوة.

4- الأطعمة المصنعة:

تحتوي الأطعمة المصنعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون الغير صحية والسكريات المضافة، ولا تحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن، فيجب الحد من تناولها قدر الإمكان حتى لا يؤثر على غذاء الطفل.

وأشارت الأبحاث أن النظام الغذائي للأم أثناء الرضاعة يؤثر على نظام طفلها على المدى البعيد، فيجب أن تتناول نظام غذائي صحي ومتوازن.