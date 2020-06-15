أزياء تناسب النساء والرجال بأسلوب عصري من توقيع أحمد عامر

أحمد عامر مصمّم أزياء ورسّام من بيروت. بعد دراسة الهندسة المعمارية الداخلية، قرّر الغوص في عالم الموضة ووجّه موهبته نحو تصميم الأزياء. أحمد عامر، هو اليوم المدير الإبداعي ومؤسّس علامة تجارية بالاسم نفسه Ahmed Amer، تقدّم أزياء تناسب النساء والرجال على حد سواء، بأسلوب عصري خارج عن المألوف. يستمدّ المصمّم وحيه من المشاعر الإنسانية المتناقضة، فينسج تصاميم تجمع الأحلام والأمل بواقع الحياة كما هو. مجموعته الأخيرة لخريف 2020، تجسّد الازدواجية التي نعيشها بين التمسّك بوضع حالي والتشكيك به، والتقلّب بين الشعور بالأمل وخيبة الأمل، جسّدها Ahmed Amer عبر رسوم لوجوه غريبة تشكّل انعكاساً لفوضى الحياة تمّ تطريزها على القماش. تصاميم المجموعة تتميّز بأسلوبها المينيماليّ ومعظمها ترتكز على ألوان داكنة، كالأسود والرمادي، باستثناء بعض التصاميم التي أتت باللون الترابي، والتطريزات بالخيط الأبيض.قصّات محدّدة وأحياناً مبالغ بحجمها، أقمشة جامدة وسترات عملية... إنها مجموعة تناسب الحياة اليوميّة، لكن بلمسة فنية مميّزة!

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