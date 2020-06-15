4 أخطاء تبعد الأناقة عن إطلالتكِ

هل تعرفين أن ثانية واحدة وخطوة واحدة كفيلة لتكوين فكرة أوّلية عن الشخص؟ نعم، ثانية و خطوة واحدة فقط! في هذا الإطار، سنقدّم لكِ 4 أخطاء كفيلة بتخريب أناقتكِ. تابعي القراءة لتجنّبها والحصول على إطلالة أنيقة ناجحة، خالية من الشوائب.

أشرطة حمالة الصدر الشفافة

إذا كنت ترتدين تحت عباءتكِ ملابس بدون أكمام، تظهر الكتفين، وتريدين خلعها، ابتعدي عن أشرطة حمالة الصدر الشفافة. بالفعل، هي ليست كما تعتقدين غير مرئية، بل نستطيع رؤيتها. كما وأنّها لا تعزز أناقتكِ ولا تمنحكِ إطلالة جذابة. إضافة إلى ذلك، هذه الأشرطة تتحوّل إلى اللون الأصفر مع مرور الوقت. لتجنّب هذا الخطأ، اعتمدي أشرطة من الساتان أو من الدانتيل، لكن احرصي على أن تكون ألوانها مثل لون البلوزة أو الفستان. أمّا إذا كنتِ لا تفضّلين هذا النوع من الأشرطة، فاختاري حمالة صدر بدون أشرطة.



الملابس الداخلية المرئية

تجنّبي الملابس الداخلية الملوّنة أثناء ارتداءكِ للملابس الرقيقة وذات الألوان الفاتحة مثل اللون الأبيض، البيج واللون الزهري الفاتح. لضمان أناقتكِ ولا تقعي في فخّ الإطلالة غير الأنيقة، نسّقي ملابسكِ الداخلية بنفس لون ملابسكِ. من حهة أخرى، عندما يتعلّق الأمر بالسبانكس، بروز المشدّ الشورت، حرفه وحرف مشدّ البطن أيضاً، يبعد الأناقة عن إطلالتكِ. اختاريه يناسب جسمكِ وأقصر بكثير من قصّة التصميم حتّى لا يظهر علناً مع أيّة حركة تقومين بها. اتّبعي هذه النصائح لأنّ الملابس الداخلية المرئية لا تتماشى مع أسلوب المرأة الأنيقة.

الملابس التي لا تناسب جسمكِ ومقاييسكِ

لا يمكننا نكران قوّة وأناقة إطلالتكِ إذا كانت ملابسكِ تناسب مقاييسكِ. عندما تتسوّقين، احرصي على أن لا تختاري السروال الضيّق أو الواسع جداً، الفستان الذي لا يناسب جسمكِ أو البليزر إذا كانت أكمامها طويلة. أمّا إذ أحببتِ قطعة ولا يوجد منها ما يناسب جسمكِ، فتوجّهي إلى الخيّاط. هذه التفاصيل التي من الممكن أن تعتبريها صغيرة وغير مهمّة، ستقللّ من جاذبية إطلالتكِ وراحتكِ.

جوارب النيلون غير المناسبة

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إذا أردتِ أن تكون إطلالتكِ في غاية الأناقة، فعليكِ إذاً أن تحرصي على اختيار لون شكل ونوعية جوارب النيلون الذي ستعتمديه في لوككِ. ابتعدي عن اللون الذي لا يتماشى أبداً مع لون ملابسكِ أو حتّى حذائكِ. حتى لو أردتِ أن تتبعي آخر صيحات الموضة وتنسّقي جوارب نيلون بلون مختلف عن ملابسكِ، اختاريها بتدرّجات قريبة. تجنّبي أيضاً، لون الجوارب المائل إلى الأصفر الحيادي، فهو لا يتلاءم مع أيّ لون من فساتينكِ أو حتّى لون بشرتكِ لأنّه يجعل لون ساقيكِ باهت ممّا ينعكس سلباً على جمال التصميم الذي ترتدينه. إضافة إلى ذلك، تجنّبي جوارب النيلون التي لا تتناسب مع حذائكِ. ابتعدي عن ارتداء الجوارب النيلون مع صندال مفتوح مثلاً، فهذا الخطأ سيخرّب جمال طلّتكِ من دون أن تعي ذلك. من هنا عليكِ اختيار الجوارب المناسبة لشكل الحذاء، إذ بإمكانكِ إيجاد تلك التصاميم المكشوفة عند الأصابع التي تليق بالأحذية المفتوحة. أمّا إذا كانت بطة رجلكِ كبيرة، اختاري الجوارب ذات الألوان الهادئة والطبعات الصغيرة.

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