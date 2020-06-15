إطلالات رياضية بأسلوب سينتيا صموئيل

القاهرة - لايف ستايل
تهتمُّ عارضة الأزياء والممثلة اللبنانية سينتيا صموئيل بأزيائها بشكل واضح ومميز، وتختار الكثير من الإطلالات المناسبة للشابات في عمرها، ومن أبرز خياراتها جمعنا لمُحِبَّات الإطلالات اليومية المتجددة عدةَ خيارات للأزياء الرياضية، ليستوحين منها ما يناسب شخصيتهن وذوقهن الخاص.
خيارات الأزياء الرياضية في الصيف
اعتمدت سينتيا عدة خيارات أنيقة وخفيفة لفصل الصيف، أبرزها بنطال ومعطف باللون الأبيض المزين بالبرتقالي، وأكملتهما ببلوزة قصيرة، واختارت بنطالًا من القطن الأسود مع تيشيرت أبيض لإطلالة بسيطة، ونسقت بنطالًا وبلوزة قطنيين يكسوهما اللون الأسود مع قميص جينز لخيار عصري، وتجملت ببلوزة حمراء مع بنطال من القطن الرمادي المزين بخطوط جانبية ملونة، وظهرت ببنطال من الكاروهات الملونة بالأبيض والأسود مع تيشيرت أسود برسمة كرتونية لزي شبابي.
إطلالات رياضية شتوية
فضلت سينتيا التنوع في إطلالاتها الرياضية لفصل الشتاء، وفي أبرز إطلالاتها ظهرت ببلوڤر وبنطال يكسوهما اللون الأحمر، وزُيِّنَا بخطوط جانبية باللون الأبيض والأسود لإطلالة حيادية جذابة، وارتدت بنطالًا من الكاروهات العصرية مع بلوڤر أصفر، وأطلت ببلوڤر أبيض بسيط مع بنطال أسود من القطن وقبعة سوداء لخيار شبابي بسيط.
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