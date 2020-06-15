من منا لم تتأخر في يومٍ ما على موعد مهم أو تعرّضت لموقف محرج بسبب بعض التفاصيل في الملابس؟ هنالك الكثير من المشاكل التي تواجهينها في الموضة، قد تكون مزعجة وتسبب لكِ بعض التوتر لأنّكِ تعتقدين أن حلّها صعب ويتطلّب الكثير من الوقت. لكن لا تقلقي، لكلّ مشكلة حل! سنقدّم لكِ حيل وافكار في الموضة سريعة، ستغيّر لكِ حياتكِ. إضافة إلى ذلك، سنعرض لكِ في السطور التالية، حيل إضافية في الموضة، لم تتوقّعي أنها بهذه السهولة.

افكار وحيل سهلة في الموضة ستغيّر حياتكِ

حيلة لكيّ ياقة القميص سريعاً

من الممكن أنّكِ غيّرت ملابسكِ لعدّة مرّات وتعكّر مزاجكِ قبل موعد مهم بسبب ياقة القميص غير المالسة وعدم توفّر الوقت الكافي لكيّها. من الآن فصاعداً، لا تتوتّري، إذ وجدنا لكِ حيلة بسيطة وسهلة: ما عليكِ سوى كيّ الياقة وتمليسها بفير الشعر. نعم، طريقة غريبة لكنها فعالة. مررّي الفير على الياقة تماماًّ كالطريقة التي تستخدمينه بها على شعرك. احرصي على عدم تركه على منطقة واحدة لوقت طويل، وذلك لتفادي إصفرار الياقة أو حرقها.

حيلة للسحاب العالق

مشكلة لا مفر منها، وخصوصاً عند الغسيل المتكرر للقطع. لا تضعي مجهود لحل مشكلة السحاب العالق من خلال شدّه بقوة. على العكس، بهذه الطريقة ستتسببين بتلفه وليس إصلاحه. استخدمي مرطّب الشفاه أو الفازلين على عود قطن. ما عليكِ سوى أن تدهني السحاب من الأمام والجهة الخلفية فوق وأسفل المكان العالق. جرّبيها ولن تندمي! هذه الحيلة لا تنطبق فقط على الجاكيت، بل على السراويل أيضاً.

حيلة لتثبيت أكمام الجاكيت الطويلة والواسعة

هل جاكيت البليزر أو جاكيت الجينز تزعجكِ بسبب الأكمام الطويلة والواسعة؟ نعم، من الممكن لهذا التفصيل الذي لا تنتبه إليه معظم النساء،أن يمنحكِ إطلالة غير مرتّبة، بالرغم من أن اللوك متكامل. لتفادي هذه المشكلة، وجدنا لكِ حيلة سهلة لا تتطلّب سوى غرض واحد متوفّر في منزلكِ: ربطة الشعر. ضعي هذه الأخيرة كسوار، فوق أكمام الجاكيت، وارفعيها بحسب المستوى الذي تختارينه. من ثم، إلجئي إلى تغطية ربطة الشعر بقماش الجاكيت. للحصول على أكمام ثابتة، اختاري ربطة شعر جديدة وغير واسعة جرّاء كثرة الإستعمال.

حيلة لتوسيع سروال الجينز



قد تحزنين في معظم الأحيان لأن سروالكِ الجينز المفضّل لديكِ، أصبح ضيّق فتلجئين إلى الإستغناء عنه. لن ترميه بعد الآن، إذ ما عليكِ سوى اتّباع الحيلة هذه. إلجئي إلى ربطة الشعر، علّقيها بواسطة الزر ومن ثم مرّريها في فتحة الزر من الداخل في الجهة المقابلة. لتثبيتها، علّقيها مرّة أخرى، في الزر. لا تقلقي، هذه الحيلة آمنة، لكن ننصحكِ باللجوء إلى ربطة شعر جديدة وناعمة، وذلك لتفادي أي موقف محرج أو اللوك غير المرتب. كذلك، من المفضل أن ترتدي توب طويلة لتغطية النتيجة.



حيلة لتضييق سروال الجينز

لا يمكننا التهرّب ونكران أن الجسم يتغيّر وذلك يؤثر على الملابس، فنضطر إلى التخلّي عنها في معظم الأحيان. في هذا الإطار، في حال اتّسع سروالكِ الجينز، ما عليكِ سوى أن تلجئي إلى شريط الحذاء لتضييق الخصر. قومي بتمريره داخل حلقات الحزام الجانبية ومن ثم ربطه من الخلف. ضعي الشريط والعقدة داخل السروال كي لا تظهر إلى العلن.

حيلة لإزالة العلكة العالقة على الملابس

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هل حصل والتصقت علكة على ملابسكِ ولم تعلمي كيفية إزالتها؟ إذا نعم، تابعي القراءة لمعرفة الحل. قومي بإزالتها من خلال وضع مكعبات الثلج عليها مباشرة حتى تبرد بالكامل. بعدها، قومي باستخدام أصابعكِ لتزيلي دفعة واحدة العلكة بشكل نهائي.

حيلة لتوسيع الحذاء بالجوارب السميكة ومجفّف الشعر

في حال اشتريتِ حذاء جديد لكن عند تجربته في المنزل، شعرتِ أنه ضيّق وغير مريح، ولا يمكنكِ ارجاعه، لا تترددي وطبّقي هذه الحيلة. اعتمدي جوارب سميكة وانتعلي الحذاء الذي ترغبين بتوسيعه. من ثم الجئي إلى مجفّف الشعر وصوّبي الهواء الساخن على الحذاء لمدّة تتراوح بين 20 إلى 30 ثانية. احرصي على أن تحرّكي قدميكِ أثناء استخدام مجفّف الشعر وذلك لضمان عمليّة توسيعه.بعد التوقّف عن استخدام مجفف الشعر، اتركي الحذاء في القدم إلى أن يبرد.

حيلة لتليين قطع الملابس

قد تشترين سروال، قميص أو توب ذات قماش يسبب لكِ بعض الحساسية والإزعاج. لتفادي هذه المشكلة، خصوصاً أنكِ قد تعرفين أن هذا النوع من القماش يسبب لكِ تهيّج للبشرة، ما عليكِ سوى نقع هذه القطع في ماء دافىء. أضيفي القليل من بلسم الشعر ودعيها لفترة قليلة. أخيراً، اغسليها جيّداً في الماء واتركيها تجفّ في الهواء الطلق.

حيلة للتخلّص من رائحة الأحذية الكريهة

بعد نهار طويل في العمل أو بعد التعرّق بسبب ممارستكِ للرياضة، قد تلاحظين أن أحذيتكِ لها رائحة كريهة. لإزالة هذه الرائحة إليكِ حيلة سهلة: كل ما عليكِ فعله هو وضع كيس شاي جاف في كل فردة من الحذاء. اتركيهما طوال الليل بهدف امتصاص الرائحة.

حيلة لإزالة بقع الفاونديشن عن الملابس

بقع الفاونديشن على الملابس، مشكلة لا مفر منها في بعض الأحيان! استخدمي كريم الحلاقة الخاص بالرجال، لإزالة بقع كريم الأساس خصوصاً ذلك المستحضر الزيتي، كونه يحتوي على عناصر مقاومة لها. كلّ ما عليكِ فعله هو وضع ملعقة من كريم الحلاقة على البقعة، فركها وتركها لمدّة دقيقتين إلى 3 دقائق حتّى يمتصّ القماش، الكريم. بعدها، قومي بفرك البقعة بواسطة يديكِ حتى تزول نهائياً ثمّ اغسليها بالمياه أو ضعيها في الغسالة للتخلّص من آثار كريم الحلاقة.

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