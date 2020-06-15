طريقة تطبيق لوك مكياج ناعم لكل يوم وللمناسبات

تبحث الكثير من السيدات عن لوك مكياج ناعم وخفيف سواء لكل يوم أو للمناسبات، فلمسات بسيطة من المكياج تُساعدنا على إخفاء الحبوب أحيانا أو تجديد مظهرنا مما ينعكس على نفسيتنا أو حتى التخلص من الهالات السوداء حتى لو بشكل مؤقت. وكثيرا ما نسمع عن لوك المكياج الناعم الذي يبرز ملامح الوجه بدون مبالغة، فما هو المكياج الناعم وكيف يُمكنكِ تطبيقه؟ إليكِ الخطوات... مكياج ناعم يومي للخروجات اليومية أو للذهاب للعمل أو الجامعة نحتاج للوك مكياج سهل التطبيق لا يأخذ الكثير من الوقت، وبسيطة وخفيف فلا يبدو مُبالغ فيه، ويكون مُلائم لملامحنا أيضا. لذلك سأقترح عليكِ أكثر من فكرة للوك مكياج ناعم يُناسب كل يوم... اللوك الأول الأدوات التي ستحتاجينها: كريم أساسي سائل كونسيلر بودرة بلاشر (أحمر خدود) ظل جفون (أيشادو) ماسكارا للرموش أحمر شفاه

الخطوات: ستضعين أولا طبقة من كريم الأساس السائل لأنه يكون أخف على الوجه ويصلح للوك مكياج ناعم. قومي بوضع نقط من كريم الأساس على الجبهة والخدين والذقن، ثُم استخدمي الفرشاة أو الإسفنجة لدمج كريم الأساس على وجهك، حركيها للأمام والخلف. بعد ذلك قومي بتطبيق الكونسيلر، ولكي تقومي بذلك باحتراف إليكِ هذه الحيلة الذكية، قومي باستخدام نقطة من المُرطب على الفرشاة قبل وضع الكونسيلر، ثُم طبقيه. استخدمي الفرشاة أولا ثُم استخدمي اصبع يديكِ للغضط على الكونسيلر أسفل منطقة العينين ليبدو مثالي وطبيعي.

الخطوة الثالثة للبودرة، طبقيها بشكل دائري على وجهك ليكون لوك المكياج بدون تكتلات ولثبات الكونسيلر وكريم الأساس. بعد ذلك يُمكنكِ استخدام البرونزر كخطوة بديلة للكونتور، فالكونتور عادةً ما يكون للسهرات أو الحفلات لإبراز ملامح الوجه في الصور. استخدمي فرشاة كبيرة وكثيفة لتوزيع البرونزر على أعلى الجبين والخدين وعلى الذقن. والآن حان وقت وضع القليل من أحمر الخدود للمسة من الحيوية للوك المكياج. الخطوة قبل الأخيرة ستكون لمسة بسيطة من ظل الجفون، ثُم تطبيق الماسكارا لمكياج عيون هادىء وبسيط. وأخيرا يُمكنكِ وضع أحمر الشفاه، واختاري أن يكون لون هادىء ومُلائم للوك المكياج كله. اللوك الثاني في هذا اللوك يُمكنكِ الاستغناء عن كريم الأساس وظل الجفون ليكون أبسط وأسهل عند تطبيقه فأنتِ لن تحتاجي الكثير من الأدوات وستُصبحين جاهزة في دقائق معدودة... الأدوات التي ستحتاجيها: برايمر كونسيلر لأسفل العينين ماسكارا آيلاينر مُصحح للحواجب كونسيلر بدرجة أغمق من لون بشرتك أحمر شفاه بلون طبيعي

: ابدأي أولا بترطيب بشرتك بالبرايمر ويُفضل أن يكون يحتوي على عامل حماية من أشعة الشمس الضارة. بعد ذلك استخدمي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء والمناطق الداكنة في الوجه والحبوب. ولاسخدامه أسفل العيني يُمكنكِ رسم مثلث مقلوب باستخدام الفرشاه ثُم دمجه على البشرة من خلال الضغط وليس بسحب الفرشاة للداخل أو الخارج.

الخطوة الثالثة ستكون رسم الآيلاينر فوق العين، احرصي أن تكون رسمة الآيلاينر بسيطة تُناسب لوك مكياج يومي ناعم. بعدها استخدمي الماسكارا لرموش أكثر كثافة، لإبراز العينين بطريقة جميلة. قومي بتمشيط حاجبيكِ واستخدام فرشاة الحواجب من منتصف الحاجب لآخره من الخارج لرسم الحاجبين بطريقة بسيطة. استخدمي الكونسيلر بدرجة أغمق من لون بشرتك لتحديد وجهك مثل الجبهة والحاجبين وهكذا ليكون بديل الكونتنور. أخيرا استخدمي أحمر الشفاه لإنعاش شفاهك بلون طبيعي يُناسب لوك المكياج الناعم هذا.

. نصائح للوك المكياج اليومي في مكياج كل يوم هناك بعض النصائح التي يجب أن تنتبهي لها ليبدو لوك مكياج اليومي أنيق وجذاب ومنها: استخدمي الكونسيلر في مكياج اليومي لإخفاء الهالات السوداء والحصول على مظهر مُشرق وناعم. انتبهي لاختيار لون الكونسيلر وكريم الأساس بحيث لا يكون أفتح من لون بشرتك الحقيقي بأكثر من درجتين. استخدام البلاشر على تفاحة الخد يجعل لوك المكياج يبدو مُميز ومناسب للخروجات الصباحية. اختيار ظل الجفون لمكياج يومي ناعم يجب أن يكون بألوان حيادية أو ترابية خفيفة. ابتعدي تماما عن المكياج السموكي في لوك المكياج اليومي. اختاري أحمر شفاه بلون طبيعي أو حيادي. لا تقومي بتحديد شفاهك بالقلم في لوك مكياجك اليومي. الماسكارا السوداء أو البني ستكون اختيار جيد لإبراز عينيكِ بدون مجهود. ابتعدي تماما عن استخدام الماسكارا المستعارة في مكياج كل يوم.

مكياج ناعم للمناسبات المناسبات لا تعني الكثير من المكياج، أحيانا نحتاج للوك ناعم خاصةً للسهرات البسيطة أو لحضور حدث رسمي أو حتى خطوبة أو حفل كتب كتاب. فإليكِ كيفية تطبيق لوك مكياج ناعم للمناسبات... الأدوات التي ستحتاجيها: برايمر كريم أساس كونسيلر باليت آيشادو والفرشاة الخاصة به بيوتي بلندر أو فرشاة لكريم الأساس فرشاة الحواجب وبودرة الحواجب أحمر شفاه أحمر خدود هايلايتر ماسكارا مُثبت للمكياج الخطوات: رطبي بشرتك أولا باستخدام البرايمر واحرصي أن يصل لجميع أجزاء وجهك والرقبة أيضا. بعد ذلك استخدمي البيوتي بلندر أو الفرشاة لتوزيع كريم الأساس بطريقة صحيحة، ضعي نقطة من كريم الأساس على جبينك والخدود والذقن ثُم قومي بتوزيعه. استخدمي الكونسيلر لإخفاء الهالات السوداء أسفل العينين، وتوحيد لون البشرة. ارسمي مثل مثلث مقلوب أسفل كل عين واستخدمي أصابعك أو الفرشاة للضغط على الكونسيلر لمزجه. لمسة بسيطة من البودرة لتثبيت طبقات المكياج الأساسية، وزعيها على وجهك كله. قومي بتمشيط الحواجب ورسمها بشكل خفيف باستخدام بودرة الحواجب بنفس لون حاجبيكِ أو أفتح أو أغمق درجة. بعد ذلك استخدمي ظل الجفون الداكن لإبراز الجزء الخارجي من العين، والفاتح لملىء الجفن من الداخل. استخدمي الماسكارا لرموش أكثر كثافة وطولا. ابدأي بتحديد شفاهك ثُم تطبيق أحمر الشفاه. وأخيرا حددي خدودك بالقليل من أحمر الخدود، ثُم ضعي لمسة من الهايلايتر على أعلى الخدين. استخدمي مُثبت المكياج لتثبيت اللوك.

شاهدي هذا اللوك أيضا بالألوان الوردية لمكياج رقيق للمناسبات... قبل وضع المكياج ماذا أفعل الكثير من الفتيات والسيدات يتسائلن عن كيفية تحضير البشرة قبل وضع المكياج. وهذه الخطوة مهمة جدا لأن مهما كانت طريقة وضع المكياج محترفة فعيوب البشرة يُمكن أن تظهر وتفسده، لذلك قومي بالتالي قبل وضع لوك المكياج: قبل وضع المكياج مباشرةً اغسلي وجهك بالغسول المُخصص وتأكدي من نظافته تماما، ثُم امسحي وجهك بقطنة مُبللة بماء الورد. احرصي على تطبيق الماسكات الطبيعية على بشرتك باستمرار ولكن ابتعدي عن تطبيقها قبل لوك المكياج مباشرة. نظفي بشرتك بحمام البخار لإخراج كل البكتريا والأوساخ العالقة بالمسام ليكون وجهك جاهزا للمكياج. ولكن ابتعدي أيضا عن استخدام حمام البخار قبل تطبيق المكياج مباشرةً. استخدمي الفرشاة المُخصصة لتطبيق كل منتج من منتجات المكياج، ولا تقومي باستخدام فرشا واحدة لكل شىء. اهتمي بتنظيف فُرش المكياج من وقت لآخر بالإضافة للبيوتي بلندر. استخدمي أدوات وماركات مكياج عالية الجودة حتى لا تتضرر بشرتك. استخدمي مُكعبات الثلج لشد بشرتك بطريقة طبيعية وغلق المسام بسهولة. لا تنسي ترطيب بشرتك باستمرار وتغذيتها.

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