إحداها تسبب السرطان.. إليك أنواع وأسباب الوحمة بالجسم وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تطلق كلمة "الوحمة" على أي علامة جلدية تظهر عند الولادة أو بعدها بوقت قصير، ولا يعني ذلك أنها ناتجة عن عملية الولادة.

فسّر العديد من الخبراء أسباب ظهور الوحمات أو البقع في جسم الإنسان، وكان منها فرط نمو الأوعية الدموية الذي يسبب فرط الخلايا الصبغية، وفقا لنوقع "the list".

وهناك عدد من الأساطير والخرافات حول أسباب ظهور الوحمات في الجلد وأبرزهما "وحمة الأطفال" التي يرجعها الأشخاص إلى عاطفة الأم في فترة معينة من الحمل لتناول طعام معين ولمست مكان معين على جسدها فيظهر في المولود.

وهناك العديد من أشكال الوحمات التي يمكن التعايش معها، ولكن هناك أشخاص لا يتقبلونها، لذا طور الأطباء علاجها وأصبح إزالتها سهل بالليزر.

أنواع الوحمات:

وحمة القهوة بالحليب

هي وحمة بلون بني شاحب أو لون القهوة باللبن، بحسب ما ذكرها موقع "the conbersation" ويمكن أن تظهر في أي مكان بالجسم وعادة ما يكون قطرها من 5 مم ولا تسبب أي أضرار على الجسم.

تظهر هذه البقعة في بعض الأحيان عند الولادة وفي البعض الآخر في مرحلة الطفولة، وتزيد مع تقدم العمر.

علاج هذا النوع من الوحمة ليس ضروري ولكن يجب أن يفحصه طبيب أمراض جلدية للبحث عن سبب الوزن الليفي العصبي.

الوحمة الصبغية

الوحمة الصبغية تنتج عن نمو غير ضار للخلايا الصبغية التي قد تكون موجودة عند الولادة، ويمكن أن تظهر في أي مكان في الجسم، ويختلف حجمها من مليمترات إلى سنتيمترات وقد تكون مسطحة أو مرتفعة، وقد تكون المرتفعة منها عامل خطر لسرطان الجلد.

وحمة منغولية زرقاء

هي عبارة عن وحمة زرقاء بنية قد تبدو ككدمة وعادة ما تكون موجودة عند الولادة فوق العمود الفقري عند القطنية أو الأرداف، أو في جانب الجسم أو الكتفين، وهم الأكثر شيوعا في الأطفال.

غالبا ما يتلاشى هذا النوع من البقع بشكل طبيعي بمرور الوقت ولا تتطلب أي علاج ولكن يمكن استخدام الليزر لتفتيح هذه البقع وتحسين مظهرها.

وحمة الفراولة

ينتج ظهور البقع الحمراء أو كما يطلق عليها بقعة الفراولة عن ورم وعائي دموي، وتكون على شكل قبة وتحدث في أي مكان في الجلد سواء مرتفعة أو بيضاوية.

تظهر هذه الوحمة بعد بضعة أسابيع من الولادة، وتنمو بسرعة على مدى ثلاثة إلى ستة أشهر لتشكيل منطقة ناعمة حمراء زاهية ويبدأ حجمها من نص سم إلى عدة سنتيمترات.

يُصاب بهذه الوحمة نحو 10% من الرضع بسبب أورام الأوعية الدموية في السنة الأولى من عمرهم، وبعدها يمكن أن تورم وتزداد ويمكن أن تختفي، لذا يجب استشارة الطبيب، حتى لا تتفاقم وتظهر داخل العين أو في الأنف والفم.

وحمة السلمون أو لدغة اللقلق

وحمة السلمون أو لدغة اللقلق هي أكثر علامات الأوعية الدموية شيوعًا عند الولادة، وهي علامة مسطحة حمراء أو وردية شاحبة على الجبين أو الجفن العلوي أو الشفة العليا، وتظهر عند حوالي 50 ٪ من الأطفال.

تختفي هذه الوحمة من الوجه في غضون عامين إلى خمسة أعوام، أما إذا كانت موجودة على الجزء الخلفي من الرقبة يمكن أن تستمر لوقت طويل لكنها سوف تختفي بمجرد نمو شعر فروة الرأس.

وينصح الأطباء بمراقبة الوحمات الموجودة أو التي تظهر جديد في جسهم أو جسم الطفل واستشارة الطبيب عن سبب ظهورها، وأن الليزر يساهم بشكل كبير في تجميل شكلها أو إخفاءها عن طريق تفتيح لونها.