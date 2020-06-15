كيف يمكنك التفرقة بين آلام المعدة والقولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أعراض آلام المعدة تتشابه إلى حد كبير مع أعراض آلام القولون، نظرا لأن كلاهما يسببان اضطرابات في منطقة البطن.

وفي هذا الصدد يوضح لنا موقع"healthline" المعني بالصحة، كيفية التفرقة بين الاثنين.

القولون العصبي: هو حالة صحية مزمنة تصيب الأمعاء الغليظة، ما يؤدي إلى تقلصات وانتفاخات بالبطن، وهذه الحالة يمكنها أن تؤثر في أي شخص وأي عمر، بينما آلام المعدة تأتي غالبا نتيجة عدوى ببعض البكتيريا التي تسبب قرح المعدة.

- انتفاخ البطن:

يشعر مريض القولون العصبي بانتفاخات البطن والغازات بشكل ملحوظ، على عكس الأشخاص الذين يشعرون بآلام في المعدة.

- الإسهال:

يحدث الإسهال نتيجة عدم تحمل الطعام، مما يتسبب في انقباض القولون معدة مرات وإنتاج البراز المائي أو اللين، وتساعد هذه الانقباضات على الشعور بالتقلصات وألم البطن ما يؤدي إلى ألم القولون.

- حرقة المعدة:

مرتبطة أكثر بآلام المعدة، ويتم علاجها بالأدوية المخصصة لذلك، بينما لا يشعر مرضى القولون بحرقة المعدة.

- الشعور بالألم بعد تناول الطعام:

عند اشتداد الألم ثم يصاحبه انتفاخ البطن بعد تناول الطعام مباشرة، يدل ذلك على اضطرابات القولون، على عكس آلام المعدة بينما تزول بتناول الطعام الصحي، بالإضافة انه لا يشعر المريض بآلام أثناء تناول الطعام.

- الضغط العصبي:

يؤدي الضغط العصبي الزائد والتوتر، إلى زيادة حدة آلام القولون.

- الجوع:

يؤدي الشعور بالجوع لمدة طويلة إلى آلام المعدة، أما بالنسبة لمريض القولون يشعر براحة أكثر خلال الامتناع عن تناول الطعام.

- الإمساك:

عندما يكون البراز صلبا وكبير الحجم لن يستطيع المرور من القولون والشرج بسهولة، ما قد يسبب الألم، وقد ينتج عنه الإمساك، على عكس آلام المعدة لا يصاحبه الامساك.