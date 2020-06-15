أساليب مكياج عصرية أنثوية لسهرات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعرفي الى مجموعة أساليب مكياج عصرية أنثوية مثالية لسهرات الصيف وهي تعد من أبرز صيحات مكياج صيف 2020



تكثر خلال الصيف المناسبات والسهرات، فتحتاج المرأة في كل مرة الى اعتماد أساليب مكياج مختلفة تبرز جمالها وتمنحها طلة أنثوية جذابة. انطلاقاً من ذلك، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة أساليب مكياج عصرية أنثوية، مثالية لسهرات الصيف كما أنها ستكون من أبرز اتجاهات المكياج لصيف 2020.



مكياج زهري لامع

مكياج زهري لامع



اللون الزهري هو لون أنثوي بامتياز، حيث يمنح المرأة إطلالة جذابة تبرز ملامحها بطريقة رائعة، وهو يتناغم مع ألوان البشرة كافة، خصوصاً البشرة السمراء والداكنة، حيث يجعلها مشرقة وحيوية. ويعد المكياج الزهري اللامع من أبرز صيحات مكياج صيف 2020، فلا تترددي في اعتماده. استخدمي أحمر الشفاه والبلاش باللون الزهري المحروق اللامع، الى جانب ظل العين الزهري الفاتح واللامع.

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مكياج عيون نيون

مكياج عيون نيون



إن كنت ترغبين في مكياج حيوي ناعم، يشكل مكياج العيون النيون خياراً رائعاً لك، اعتمديه على طريقة النجمة كايلي جينر Kylie Jenner، بحيث تطبقين ظل العين باللون الزهري النيود على مدمع العين، الى جانب خط أيلاينر ناعم على طول منبت الرمش العلوي، وأحمر الشفاه الزهري المات، مع تحديد الشفتين بقلم الكونتور البني الفاتح. وهكذا تحصلين على مكياج من مرحلة الخمسينيات إنما أكثر حداثة وعصرية.



مكياج برونزي ميتاليك

مكياج برونزي ميتاليك



قد تعتقدين أن الميكاج بالألوان البرونزية الميتاليك قد يبدو ثقيلاً خلال أشهر الصيف المشمسة، إلا أنه يعد من أجمل الخيارات لصاحبات البشرة البيضاء والسمراء على حد سواء، فهو يضيء الوجه ويمنح المرأة طلة أنثوية جذابة. طبقي ظلال العيون باللون البرونزي الميتاليك على الجفنين المتحرك والثابت وعلى منبت الرمش السفلي. ضعي طبقات عدة من الماسكرا لإبراز رموشك، الى جانب الغلوس الشفاف اللامع على شفتيك.

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مكياج عيون مجنح باللون الأبيض

مكياج عيون مجنح باللون الأبيض



إذا كنت من محبات رسمة الأيلاينر المجنح، فلا تترددي هذا الصيف في اعتمادها باللون الأبيض المشرق، الذي يعد لوناً مثالياً لأجواء الصيف. ارسمي خطاً مجنحاً عند زاوية العين الخارجية باستخدام الأيلاينر الأبيض، من ثم ضعي فوقه خطاً رفيعاً ناعماً باستعمال الأيلاينر الأسود. كثفي رموشك بواسطة الماسكرا، وطبقي أحمر الشفاه بلون قريب الى لون بشرتك.



مكياج عيون مائي

مكياج عيون مائي



يعد مكياج العيون المائي من أبرز صيحات المكياج في الوقت الراهن، وهو يرتكز على استخدام ظلال العيون المائية كالأزرق والتركواز... استخدمي هذه الظلال على منطقة الجفن العلوي، الى جانب الماسكرا أو الرموش الاصطناعية، مع الحرص على اعتمدا أحمر شفاه لون هادئ تجنباً للمبالغة.

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