كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يونيو 2020 07:42 مساءً - تعاني بعض النساء من اللون الداكن لشفاههنَ، والذي يكون أحيانًا طبيعيًا، وأحيانًا أخرى جرّاء عوامل ومؤثرات معينة. وليس هناك شك، أنَ الشفاه الوردية بشكل طبيعي هي ميزة لجمال المرأة، وهي من أهم ملامح المرأة التي تبرز أنوثتها وجاذبيتها. لذلك، تسعى الكثيرات منهنَ للحصول على طرق لتفتيح شفاههنَ الدّاكنة عن طريق إنفاق الكثير من الأموال على مستحضرات التجميل وأحمر الشفاه؛ لإظهار الشفاه بمظهر أكثر جاذبية وإخفاء مشكلاتها المختلفة. وفي حقيقة الأمر فإن مستحضرات التجميل التقليدية تعمل فقط على منح الشفاه مظهرًا أنثويًا وجذابًا لفترة مؤقتة من دون علاج مشكلات الشفاه المُسبّبة في افتقارها للَون الوردي الطبيعي، مما جعل الكثير من النساء يبحثنَ عن حلول بديلة وفعّالة للحصول على شفاه ورديّة.

ولحسن الحظ فهناك العديد من العلاجات الطبيعية المنزلية التي تُساعد في توريد شفتيك والتخلص من الإسوداد، وتُعتبر غير مكلفة، وآمنة في الوقت نفسه ولا تتسبب في أي آثار جانبية ومن أهمها:



خلطات البنجر لتوريد الشفاه

خلطات البنجر لتوريد الشفاه طبيعيًا



الشّمندر، أو ما يُعرف بالبنجر الأحمر، وهو من الخضراوات الجذرية المشهورة والمُستخدمة في العديد من مطابخ العالم، ويحتوي الشمندر على العديد من المعادن والفيتامينات والبروتينات بكميات كبيرة، كما أنّه يحتوي على صبغة طبيعيّة متعدّدة الألون، ويعمل على توريد الشفاه بفضل احتوائه على صبغة البيتانين Betanin وهي الصبغة الرئيسة المسؤولة عن لون الشمندر الأحمر المميّز ويمكن استخدامها لجعل الشفاه ورديةً بشكل طبيعي.



الشمندر والعسل الأبيض

الشمندر والعسل الأبيض لتوريد الشفاه



تعطي هذه الوصفة نتائج مبهرة من الإستخدام الأول، وذلك لما يمتاز به الشمندر من لون وردي قوي.

المكونات:

ثمرة شمندر متوسطة.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير:

تُهرس ثمرة بنجر متوسطة باستخدام محضر الطعام جيدًا.

يُضاف إليها العسل الأبيض حتى الحصول على معجون متجانس.

يُحفظ الخليط في زجاجة نظيفة.

يُستخدم الخليط مرة يوميًا قبل النوم.



شرائح الشمندر لتوريد الشفاه

شرائح الشمندر لتوريد الشفاه



تعتبر هذه الطريقة من أبسط طرق توريد الشفاه ولكنها أكثرها فاعلية.

المكونات:

ثمرة شمندر صغيرة.

طريقة الإستخدام:

تقطيع الشمندر إلى شرائح الشمندر.

تدليك الشفاه لمدة 5 دقائق.

يتم دهن الشفاه بقطنة مبللة من عصير الشمندر وتركهم طوال فترة الليل.

يغسل جيدًا ويتم وضع القليل من الفازلين الطبي.

تكرر اسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

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الشمندر والجزر

خلطة الشمندر والجزر لتوريد الشفاه



الشمندر سيساعدك في الحصول على شفاه وردية، فهو يحتوي على خصائص التبييض الطبيعية لتفتيح لون شفتيك.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من عصير الشّمندر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الجزر.

طريقة التحضير:

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يُحضّر وعاء، وتُوضع المكونات داخله.

تُمزج المكونات جيدًا.

يُوضع المزيج على الشفتين مع التدليك بلطف.

يُترك المزيج على الشّفتين مدة 10 دقائق.

تُشطف الشّفتان بالماء الفاتر.

تُكرر الوصفة مرة واحدة يوميًا مدة أسبوع أو أسبوعين.



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الشمندر والعسل والزباي والأرز

الشمندر والعسل والزباي والأرز لتوريد الشفاه



سيكسبكِ الشمندر اللون الوردي، هذا فضلًا عن العسل المطهر للشفاه، أما الزبادي فيرطب بشرتكِ، ومسحوق الأرز يساعد على تفتيح وتقشير الشفاه.

المكونات:

3 ملاعق من عصير الشمندر.

3 ملاعق طحين الأرز.

3 ملاعق زبادي.

ملعقة واحدة من العسل.

طريقة التحضير:

قشّري الشمندر وقطّيعه إلى شرائح، ثم ضعيه بالخلاط الكهربائي.

صفّي الخليط حتى تحصلي على عصير البنجر.

أضيفي لعصير البنجر العسل، مسحوق الأرز والزبادي.

إمزجي جميع المكونات جيدًا.

ضعي الوصفة في علبة نظيفة ويمكنكِ إستخدامها 3 مرات اسبوعيًا قبل النوم.

ضعي المزيج على شفاهكِ لمدة نصف ساعة، ثم اغسليها وسوف تلاحظين الفرق في الصباح.



الشمندر مع الماء

الشمندر لتوريد الشفاه



المكونات:

ثمرة شمندر متوسطة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

تُصنع عجينة مكونة من مسحوق الشمندر والماء.

ثم توضع على الشفاه لمدة 5 دقائق.

تُمسح بمنشفة ورقية.

تُرطّب الشفاه بمرطّب مناسب بعد ذلك.



الشمندر وزيت جوز الهند

البنجر لتوريد الشفاه



المكونات:

ثمرة شمندر متوسطة.

ملعقة طعام كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

إغسلي الشمندر وقشري الطبقة الخارجية وقطعيه إلى قطع صغيرة.

ضعيها فى الخلاط الكهربائية حتى تظهر بقايا مائية مع عدم إضافة الماء له؛ لأن هذا سيقلل من حيوية اللون.

خذي عصير الشمندر وأضيفي زيت جوز الهند واخلطيهما جيدًا.

إدهني الشفاه بالخليط ليتحولان إلى اللون الوردي وستشعرين بالنعومة فى الحال.

يمكنك وضع هذا الخليط فى الثلاجة لاستخدامه لاحقًا.



نصائح لحماية الشفاه من التصبغات اللونية

طرق العناية بالشفاه



فيما يأتي، أهم النصائح الجمالية لإبراز جمال الشفاه:

أزيلي ماكياجك قبل النوم.

رطّبي شفاهك بكريم مرطّب.

إستخدمي واقٍ للشمس، خصوصًا أثناء تواجدك على البحر.

واظبي على تقشير شفتيك.

دلّكي شفتيك.

اشربي كمية وافرة من الماء يوميًا.

الإقلاع عن التدخين.

إستبدلي المشروبات المنبهة بالعصائر الطبيعية.

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