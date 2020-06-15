كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يونيو 2020 07:42 مساءً - استعمالنا الدائم للعطور في حياتنا اليومية جعل المهتمين يبدعون في تطويرها وتجديدها، وعملية صنع العطور ليست بالأمر الصعب كما يتصور الكثيرون، وبإمكان أي شخص صناعة عطر يخصه في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من الأسواق التجارية، ولتنوع العطور ولتساؤل الكثيرين عن الفرق بين العطر الزيتي والمائي، واعتقاد الكثيرين أن العطر الزيتي ذو ثبات أكثر وغيرها من الاعتقادات الخاطئة، فإليكِ فيما يلي إجابة أسئلتك.



كيفية معرفة الفرق بين العطرين

الفرق بين العطرين



العطور المائية هي عطور يتم فيها خلط زيت العطر الأصلي بنسبة معينة مع كميات كبيرة من الكحول، وتختلف حسب نسبة الزيت الأصلي في تسميتها، وهي من أكثر أنواع العطور شائعة الاستخدام، ويكون تركيز الزيت العطري فيه ما بين 15 - 18%، وفي العادة يُوضع في زجاجات ويُرشّ بواسطة بخاخ، ويكون بمثابة جرعة عطر خفيفة، أما العطور الزيتية فهي العطور التي غالبًا تأتي من النباتات أو عُصارة الأزهار، وتكون نقية ومركزة في أغلب الأحيان، ويتم استخدامها على شكل دهن أو في أمبولات صغيرة، ومن الأمثلة عليها دهن العود والمسك، وعامةً العطور الزيتية هي من أهم مكونات صناعة العطور بمختلف أشكالها وأنواعها؛ إذ إن العطر يحصل على رائحته المميزة منه، بالإضافة إلى الكحول الذي يعمل كمذيب ممتاز لمكونات العطر، ومن أهم أنواع الكحول المُعتمد عليها في صناعة العطور هو الكحول الإيثيلي بمختلف التركيزات المختلفة؛ لأنه لا يضرُّ بصحة الإنسان، وثالث مكونات العطر هو المثبِّت العطري، الذي يقلِّل من انتشار الكحول، ويُثَبِّته في الملابس لأطول مدة ممكنة.

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المفاهيم الخاطئة عن العطرين

المفاهيم الخاطئة عن العطرين



يتساءل الكثيرون عن الاختلاف بين ثبات العطرين، وأيهما أكثر ثباتًا، وأجاب عن سؤالهم الكثير من الكيميائيين والخبراء في مجال العطور، فنوع العطرين لا يحدِّد اختلاف ثباتهما ولا كثرة الرش، وإنما يختلف كل هذا بتركيبة كل عطر، والمكان الذي يُوضع به، بالإضافة إلى درجة الحرارة والهواء والحركة. ولسؤال البعض عن كيفية معرفة العطور المائية، ولماذا لا نشعر بها باختلاف، أجاب الخبراء أنه ليس من اللازم شم رائحة البحر أو الماء فيها، ولكن بمجرد أن تتعطر بعطر مائي تشعر بالانتعاش والمرح، وكأنك على شاطئ البحر، فتحس بنسيم البحر والجو العاتي والمفتوح، فهو يعتمد على الجانب الإيحائي الذي ينقلك من عالم إلى آخر.



كيفية اختيار نوع العطر المناسب لك

اختيار نوع العطر المناسب لك



يعتمد اختيارك للعطر على عدة عوامل، منها التكلفة المادية للعطر، ومدة الثبات التي تبقى بها رائحتك زكية، وتقبُّل مَنْ هم حولك لرائحة العطر المختارة، بالإضافة إلى تأثيرها على الملابس، ومكان استخدامها؛ فهُناك أنواع تُستخدم فقط على الملابس ولا يُمكن استخدامها على الجسم، كما يجب أن تعتمد العطور على هذا الفصل من السنة أو ذاك؛ فهُناك عطور صيفية خفيفة، وعطور شتوية داكنة أو ثقيلة، ومن ثَمَّ فإن اختيارك يكون لطبيعة تركيب أو حالة العطر الذي يتمُّ التعامل معه، كالزيتي أو المائي أو البخور.

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