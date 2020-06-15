أفضل ماسك لشعر ناعم ولامع من النجمة كاردي بي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يونيو 2020 07:42 مساءً - لا تتميز النجمة كاردي بي Cardi B بتسريحة ذيل الحصان العالية التي غالباً ما تعتمدها في إطلالاتها، لا سيما على السجادة الحمراء للمهرجانات، فقط بل أيضاً بشعرها الصحي الناعم واللامع. واللافت، أن السبب وراء ذلك ليس مستحضرات العناية بالشعر باهظة الثمن، بل ماسك للشعر من المكونات الطبيعية التي تعمل على تنعيم الشعر ومنحه مظهراً لامعاً جذاباً، سنعرفك الى طريقة تحضيره في هذا المقال.



مكونات ماسك الشعر



الأفوكادو

الأفوكادو



بفضل تركيبته الغنيّة بالعناصر المغذّية والألياف، يعمل الأفوكادو على ترطيب ومعالجة الشعر الجافّ والمتكسر، وإعادة الحيويّة إليه. كما يغذي الشعر ويحميه من العوامل الخارجية التي تسبب له التلف والتقصف. ونظراً الى احتوائه على الكثير من العناصر الغذائية، يساهم الأفوكادو في الحدّ من تساقط الشعر، ويعمل على زيادة طوله ونموه وكثافته، فضلاً عن أنه يمتلك قدرة كبيرة على التخلص من قشرة الرأس. إضافة الى ذلك، يعد الأفوكادو علاجاً فعالاً لفروة الرأس الجافة والحكة التي تسببها، فيعمل على ترطيبها واستعادة حيويتها.

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زيت الزيتون

زيت الزيتون



يشتمل زيت الزيتون على كمية عالية من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة، التي تغذي الشعر وفروة الرأس، وتكافح الجذور الحرة التي تضر الخلايا السليمة، فيقوي بصيلات الشعر ويحافظ على صحتها. والأهم أنه مكون مثالي لفرد الشعر وتنعيمه، حيث يغلغل في أعماق الشعر فيجعله مرناً وسهل التسريح ولامعاً. كذلك، يعد زيت الزيتون علاجاً فعالاً للشعر الجاف والخشن والتالف والمتقصف.



زيت الخروع

زيت الخروع



يعمل زيت الخروع على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساهم في نمو الشعر وجعله أكثر سمكاً وقوة. ونظراً الى غناه بالأوميغا 6 والأميغا 9، يعمل أيضاً على تغذية بصيلات الشعر، وإنتاج شعيرات أقوى وأسمك. فضلاً عن أنه يرطب الشعر في الأعماق فيجعله ذا ملمس حريري.

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العسل

العسل



يعيد العسل اللمعان والتألق الى الشعر، واللذين يفقدهما نتيجة التعرض لأشعة الشمس، كما يحد من تساقط الشعر ويقوي بصيلاته ويرطب فروة الرأس، ويعمل على تحفيز نمو الشعر وزيادة كثافته، وعلى تعزيز صحة فروة الرأس. كذلك، يعد علاجاً فعالاً للقشرة والحكة وتساقط الشعر، ويحمي فروة الرأس من البكتيريا والأمراض والفطريات.



الموز

الموز



يمنح الموز الشعر لمعاناً طبيعياً جذاباً، ويكسبه مظهراً حيوياً وأكثر ليونة. إضافة الى أنه يقوي الشعر ويحميه من التلف والتكسر والتقصف. كذلك، يساعم في تعزيز نمو الشعر وزيادة طوله، فضلاً عن أنه يساعد في تسهيل تسريح الشعر وجعله ذا ملمس حريري.



البيض

البيض



يحتوي البيض على نسبة كبيرة من المواد المغذية التي يحتاجها الشعر، لا سيما البروتينات التي تعزز صحة الشعر وتمنحه النعومة والبريق، وتزيد من قوته وصحته، وتحفز من نمو بصيلاته، وتعالج جفاف الشعر وتقصفه وتلفه.



طريقة التحضير والتطبيق

كاردي بي



اهرسي حبة ناضجة من كل من الأفوكادو والموز باستخدام الخلاط الكهربائي، من ثم أضيفي إليها بيضة واحدة، ملعقتين كبيرتين من العسل، ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع، وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. اطحني المكونات كافة في الخلاط، وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.

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