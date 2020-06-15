هالة فؤاد حب حياته وشهيرة السند ورغدة صديقة عمره.. نساء في حياة أحمد زكي

علاقات و مجتمع

رغم وفاته منذ سنوات، إلا أن اسم الفنان أحمد زكي، عاد ليتصدر موقع البحث "جوجل" من جديد فأعماله وشهرته جعلته محل أنظار الجميع، ما جعل الفنان محمد رمضان يتشجع على القيام بتجسيد حياته ومشواره الفني خلال عمل درامي، تخليدًا لذكراه وأعماله الخالدة التي لازال الجمهور يتذكرها جيدًا.

ويرصد "هُن" النساء في حياة الفنان أحمد زكي، خلال السطور التالية.

هالة فؤاد

جمعهما لقاء خلال تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، وتزوجا لمدة عامين فقط، قبل أن تشتد الخلافات بينهما بسبب غيرة "زكي" ورفض الأخيرة ترك التمثيل، إلا أنهما ظلا صديقين، ولم يتزوج بعدها حتى غادر الحياة.

وقال أحمد زكي عنها في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كانت حب عمري، اللي ضيعته من إيدي بسبب عصبيتي وقلة صبري".

وفى حوار أجرته الراحلة هالة فؤاد، تحدثت عن زواجها من الفنان أحمد زكي قائلة: "استمر زواجنا لمدة عامين وأنجبت خلالهما ابننا هيثم أحمد زكي"، ولكن أحمد طلب منها بعد الإنجاب التفرغ للحياة الأسرية واعتزال الفن، فرفضت ووقع الطلاق بينهما لتكمل هالة فؤاد مسيرتها الفنية بعد الطلاق حتى تقرر الاعتزال بعد مرضها بسرطان الثدي.

السندريلا سعاد حسني

ربما كانت مشاركة أي فنان للسندريلا سعاد حسني، كان مفتاح لشهرته لما تمتعت به من نجومية وشعبية كبرى لم ينافسها فيها أحد، وبالتالي كان العمل معها حلما بفيلم "الكرنك" الذي كان من المفترض أن يلعب بطولته أحمد زكي في الدور الذي قام به نور الشريف، إلا أنه رفضه في النهاية بسبب بشرته السمراء ما جعله يفكر في الانتحار ويمر بأزمة نفسية، ساعدته هي على تخطيها، حين أكدت له أنه سيعمل معها قريبا.

وبالفعل اشتركا في بطولة "شفيقة ومتولي"، ثم توالت الأعمال بينهما حتى أكد البعض نيتهما للزواج لوجود قصة حب بينهما، أكدها للبعض ما فعله حين علم بخبر وفاتها بعدما أغلق على نفسه الباب ثلاثة أيام لم يتكلم فيها مع أحد.

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نجلاء فتحي

انتشرت أقاويل حول علاقة الراحل أحمد زكي، بالفنانة نجلاء فتحي، عقب مشاركتهما بفيلم "سعد اليتيم" عام 1985، فأصبحا صديقين، ومن ثم تداول البعض أن هناك علاقة عاطفية نشأت بينهما لكنها لم تكتمل قط.

وذكر الناقد طارق الشناوي في أحد مقالاته، تلك العلاقة التي لم يُكتب لها الكمال، قائلًا: "أحمد زكي كان في حياته أكثر من فنانة سعى للارتباط ببعضهن مثل نجلاء فتحي وبعضهن لم يعلن عنه".

رغدة وأحمد زكي

علاقة صداقة قوية، تخللتها مشاعر عدة، دفعت البعض للاعتقاد بأنهما تزوجا سرًا، فشاركت "رغدة" الأخير 4 أفلام، "كابوريا"، "الإمبراطور"، "إستاكوزا" و"أبو الدهب"، كما رافقته طيلة فترة مرضه، إلا أنه لم يُكتب لهما الزواج، على الرغم من عرض "الراحل" عليها خلال أيامه الأخيرة، لكنها رفضت.

"طول عمرنا بنحب بعض بطريقة خاصة مش بطريقة روميو وجولييت، تركيبتنا شبه بعض، لكن لم نكن نصلح كزوجين".. كلمات قوية صرحت بها "رغدة" من قبل في عدة لقاءات حينما سُئلت عن علاقتها بالأخير، بعدما ترددت شائعات زواجهما السري، لتنفي الخبر بتلك الجملة.

بينما وصفها "زكي" من قبل، قائلًا: "رغدة هي نصفي، فهي توأمي، وبيننا كيمياء قوية".

شهيرة

استحقت الفنانة شهيرة زوجة النجم الكبير محمود ياسين، المكانة والوصف الذي دومًا كان يصفها به إذ كان يقول عنها أنها السند، وذلك بعدما جمعتهما الزمالة قبل الشهرة في بلدتهما بالشرقية، فاشتركا سويا في عروض مسرحية بقصر ثقافة الزقازيق، ثم سبقته بالحضور للقاهرة.

وما أن حضر بعدها إلى القاهرة حتى ساندته بأخلاق أبناء القرية وتحدثت إلى المخرجين عنه وظل هو لآخر يوم في حياته يتحدث عن الدور الإيجابي التي لعبته معه في بداية مشواره.