أفكار لتختارين ملابسك مثل الثريات للاندماج في المجتمع المخملي

كشفت مدونة بريطانية نصائحها لترتدي المرأة ملابس مثل الثريات وتندمج في المجتمع المخملي.وشاركت آنا باي نصائحها لاختيار ملابس تناسب شكل الجسم ولون البشرة، حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

1- ارتداء ملابس مناسبة لشكل الجسم

تنصح آنا بارتداء ملابس مناسبة لشكل الجسم، لتبدو أنيقة وباهظة الثمن، مع ضرورة إخفاء أي عيوب في الجسم، وتجنب الملابس التي لا تملك مظهراً محدداً، كالفساتين الضخمة بدون خصر.

2- ارتداء ملابس مناسبة للطول

الطول عامل آخر يجب أخذه بعين الاعتبار عند اختيار الملابس، فالمرأة الطوية يجب أن ترتدي ملابس طويلة، وكذلك الحال بالنسبة للقصيرة التي يجب أن ترتدي ما يناسبها من ملابس، وينطبق ذلك على الحقائب والإكسسوارات الأخرى.

3- ارتداء الأقمشة المناسبة

اختاري الأقمشة الفاخرة التي تمنحك مظهراً أكثر أناقة وجمالاً، ولكن ينصح بتجنب الأقمشة الحريرية إذا كان جسمك ممتلئاً لأنه يمكن أن يظهر السيلوليت في الجسم.

4- اختيار الألوان المناسبة

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الألوان عامل حاسم في إبراز جمالك وتألقك، فإذا كانت بشرتك فاتحة على سبيل المثال، تجنبي اللون الأسود، والأفضل ارتداء مشتقات الأزرق، وينصح بارتداء اللون الأزرق إذا كنت شقراء وعيناك زرقاوان، حيث يمكن أن يظهر جمالك بشكل ملفت.

5- تعرفي على التدرج اللوني لبشرتك

أول شيء تحتاجين إلى معرفته هو ما إذا كان لديك لون بشرة دافئة أو باردة، لأن هذا اللون يجب أن يهيمن على خيارات الماكياج التي تضعينها. احصلي على تحليل لوني لمساعدتك في تحديد ألوان الملابس ومساحيق التجميل.

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