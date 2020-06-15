ربنا يجعل مثواكي الجنة.. ابنة زبيدة ثروت تحيي ذكرى ميلاد والدتها

علاقات و مجتمع
حرصت قسمت فرحات، ابنة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، على إحياء ذكرى ميلاد والدتها، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، حيث نشرت لوحة مرسومة لوجه والدتها، في مرحلة الشباب، معلقة "ذكرى ميلاد أمي الـ80.. الله يرحمك يا أمي ويغفرلك ويجعل مثواكي الجنة".
زبيدة ثروت عرفت بلقب صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية، وهي واحدة من أشهر نجمات زمن الفن الجميل، وقفت أمام نجوم كبار كبطلة لأفلامهم، بينهم "عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، رشدي أباظة، يحيى شاهين، أحمد رمزي".
رحلت النجمة الكبيرة في عام 2016، بعد صراع مع مرض السرطان وأمراض الشيخوخة عن عمر يناهز 76 عاما، حيث تعرضت لأزمة مرضية مفاجئة، نقلت على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة المهندسين.
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