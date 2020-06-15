زوج داليا البحيري عقب إصابته بكورونا: دعواتكم مكنش نقلت العدوى لمراتي والأولاد

علاقات و مجتمع

رسالة ودعاء، وجههما رجل الأعمال حسن سامي، زوج الفنانة داليا البحيري، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، عقب إعلان الأخيرة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

زوج داليا البحيري: اسألكم الدعاء

وقال حسن سامي: "لقد أجريت تحليل حول إيجابية Covid-19 الآن.. الحمد لله على كل شيء.. حالتي كويسة جدا"، مضيفا: "دعواتكم مكنش نقلت العدوى لمراتي والأولاد أهم حاجة.. أسألكم الدعاء".

وتابع: "أرجوكم بلاش اتصال.. أنا كتبت البوست علشان أي حد تعامل معايا أو حد من القريبين منى يعرف مش أكتر".

Advertisements

داليا البحيري تعلن إصابة زوجها بفيروس كورونا

كانت الفنانة داليا البحيري، أعلنت مساء أمس، عبر حسابها على فيسبوك عن إصابة زوجها بفيروس كورونا، مدونة: "أنا هبدأ بألف حمد وشكر ليك يا رب، لأن أنا عارفة ومتأكدة إن إحنا عملنا اللي علينا وزيادة، حافظنا وقاعدنا في البيت وعقمنا وطهرنا وشجبنا اللي نزل انطلق واتفسح، وأنا والحمد لله راضية جدا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى".

وتابعت: "حسن جوزي وحبيبي طلع إيجابي كورونا فيروس، وربنا يشفيه ويعافيه يا رب، إحنا كلنا عاملنا مسحات، أنا والأولاد واللي بيساعدونا في البيت عشان نطمن لأننا كنا مخالطين لحسن، وبإذن الله نعرف النتيجة بكرا بالليل، وربنا يجيب العواقب سليمة يا رب".

مردفة: "أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان أي حد لازم يعمل كده لازم يقول وبكل وضوح عشان الناس اللي كانت مخالطة ليهم يعرفوا ويطمنوا على نفسهم، لأن دي أمانة، والمرض مش حاجة الواحد يخجل منها، بشكر كل اللي اتكلم يطمن على حسن وعلينا، وآسفة إن إحنا مش ملاحقين نرد عشان متكركبين وبنشوف هنعمل إيه".

واختتمت: "دعواتكم لحسن بالشفاء العاجل ودعواتكم لينا إننا نكون بخير، ألف شكر، وربنا يسلمكم جميعا ويحفظكم من كل شر".