مع اقتراب الامتحانات.. جروبات الأمهات تتحول لمنصات مراجعات لطلبة الثانوية

ماما

أيام قليلة تفصلنا عن ماراثون امتحانات الثانوية العامة، وهي الفترة الدراسية التي يعتبرها الطلاب وأولياء الأمور الأهم في تحديد مستقبلهم، وبسبب حرص الأمهات على مرور الامتحانات بالحصول على أفضل مجموع، تحولت جروبات (مجموعات) منصات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم إلى وسيلة لمساعدة الطلبة قبل الامتحانات بنشر المراجعات للمواد المختلفة وتشجيعهم على المذاكرة.

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"مها": كل مدرس على الجروب بينزل مراجعات للطلبة

قالت مها خالد، ولية أمر طالبة بالثانوية العامة لـ"هن"، إنها لاحظت اهتمام المدرسين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي التي أغلب أعضائها من الأمهات على تقديم المراجعات في المواد المختلفة، لذلك عملت على متابعة تلك الجروبات وتوفير المرجعات لابنتها، كذلك بنشرها على صفحتها الشخصية وجروبات مختلفة ليستفد منها باقي أصدقائها.

"جميلة": المراجعات مفيدة جدا للطلبة

يعتمد نجل المواطنة جميلة حمدي، على المراجعات المقدمة على إحدى المنصات الخاصة بالأمهات للاستفادة منها، "المراجعات دي بتبقى مفيدة جدا وخصوصا اليومين دول أولادنا بيعتمدوا عليها"، حسب حديثها لـ"هن" .

لم تختلف وجهة نظر "أسما خالد"، ولية أمر طالب بالثانوية العامة، كثيرا عن سابقتها، حيث تحولت هذه الجروبات إلى ملتقى بعض الطلبة وأولياء الأمور للاستفادة من مراجعات المعلمين في مختلف المواد، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات.