للحماية من كورونا.. كيف تنظف محفظتك وأموالك بطريقة صحيحة؟

صحة

مع انتشار فيروس كورونا، أصبح تعقيم الأدوات الشخصية أمرا ضروريا لمنع انتقال الفيروس، وكشفت دراسة حديثة أن العملات النقدية والمعدنية تحمل كمية من الجراثيم تفوق المراحيض، لذلك الحفاظ على تنظيفهم أمرا ضروريا.

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وأشارت أبحاث عديدة أن الجراثيم والفيروسات يمكن أن تعيش على العملات لمدة تصل إلى 17 يوما، لذا التنظيف المستمر لها أمرا ضروريا، وعن طرق التنظيف الصحيحة، صرح خبير من شركة Dr Beckmann لصحيفة إكسبريس البريطانية، أن التنظيف يكون بواسطة خلط محلول من الماء الدفيء والصابون، "نقع قطعة قماش في المحلول ويتم بها مسح العملات النقدية"، قطعة القماس يجب أن تكون من الألياف حتى لا تتسبب في تلف النقود أو ترك أي خدوش على أي من الأدوات التي يتم تنظيفها.

وأضاف الخبير أنه يجب التأكد من مسح كل زاوية، واستخدم نفس الطريقة عند تنظيف بطاقات الائتمان الخاصة بك، ولكن تأكد من أن قطعة القماش مبللة قليلاً وكذلك مسح العملات الورقية باستخدام المناديل المطهرة، ولكن يجب التأكد من ألا تتسبب في أن تكون العملات مبللة، والشيء نفسه ينطبق على بطاقة الائتمان وبطاقات الدفع الأخرى، فجعل المحارم مبلولة بشكل كبير يمكن أن يتلف الشريحة الإلكترونية في هذه البطاقات.

وتابع الخبير: "يجب أن تنظف محفظتك مرة واحدة في الأسبوع تقريباً، ولكن تأكد من غسل يديك بمحلول يحتوي على الكحول بعد عمليات التنظيف".