بعد تصدره التريند.. لقطات من حياة أحمد زكي والراحلة هالة فؤاد

علاقات و مجتمع

ربطته كيمياء مميزة مع جمهوره، تقبلوه بكل أدواره وشخصياته، فكان صاحب موهبة فذة، عُرف بملامحة السمراء الفاتنة، فهو الإمبراطور والنمر الأسود، أحمد زكي، الذي عاد بعد سنوات من وفاته ليتصدر مواقع البحث عبر "جوجل"، عقب الإعلان عن عمل درامي يجسد سيرته ومشواره الفني، والذي سيقوم به الفنان محمد رمضان.

ويُقدم "هُن" لقطات من حياة الفنان الراحل أحمد زكي وحُب حياته الفنانة الراحلة هالة فؤاد، خلال السطور التالية.

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جمعهما لقاء خلال تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين"، وتزوجا لمدة عامين فقط، قبل أن تشتد الخلافات بينهما بسبب غيرة "زكي" ورفض الأخيرة ترك التمثيل، إلا أنهما ظلا صديقين، ولم يتزوج بعدها حتى غادر الحياة.

وقال أحمد زكي عنها في أحد اللقاءات التليفزيونية: "كانت حب عمري، اللي ضيعته من إيدي بسبب عصبيتي وقلة صبري".

وفى حوار أجرته الراحلة هالة فؤاد، تحدثت عن زواجها من الفنان أحمد زكي قائلة: "استمر زواجنا لمدة عامين وأنجبت خلالهما ابننا هيثم أحمد زكي"، ولكن أحمد طلب منها بعد الإنجاب التفرغ للحياة الأسرية واعتزال الفن، فرفضت ووقع الطلاق بينهما لتكمل هالة فؤاد مسيرتها الفنية بعد الطلاق حتى تقرر الاعتزال بعد مرضها بسرطان الثدي.