اللي زيك مايجيش مرتين.. حفيدة رجاء الجداوي توجه رسالة مؤثرة لجدتها (صور)

مع استمرار محاربتها لفيروس كورونا المستجد داخل أروقة مستشفى العزل في الإسماعيلية، وجهت حفيدة رجاء الجداوي، رسالة طويلة لها عبر حسابها الشخصي على موقع فيس بوك، وصفها متابعوها بـ"المؤثرة".

حفيدة رجاء الجداوي لجدتها: اجمدي.. لسه في حاجات كتير أتعلمها منك

وقالت رضوة هندي، حفيدة الفنانة المصابة بكوفيد 19: "عمري في حياتي ما هنسى يوم لما كنا مسافرين، وقابلنا ملكة الأردن الملكة رانيا صدفة، وأنا كنت صغيرة ومش مستوعبة الموقف، وقفت قدامك وقالتلك I am on of your biggedt fans"، مشيرة إلى إعراب الملكة الأردنية عن إعجابها بجدتها.

وأضافت "هندي": "وبعدين الملكة نزلت على ركبتها ليا وقالتلي you should be very proud of your grandmother، (ستكوني فخورة جدا بجدتك)".

وتابعت: "مش سهل إن الكلام ده تقوله ملكة لكن المستحيل إني ماكنش فخورة بيكي وإنك تكوني قدوتي، قومي واجمدي وارجعي لأن لسه في كتير نفسي أتعلمه منك، عمري ما هكون زيك عشان أنا قتلتها قبل كدة وبقولها تاني اللي زيك مايجيش مرتين.. يا رب قادر على كل شيء تقبل منا الدعاء واعمل لنا اللي فيه الخير أنت عليم بكل شيء".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على الآلاف من تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "رسالتك مؤثرة جدا، خلتيني أعيط"، و"ربنا يشفيها ويعافيها".

تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

وقالت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، إنَّ حالة والدتها مستقرة عقب مرور 22 يومًا على حجزها بالمستشفى، وإنّها تتحدث معها من وقت لآخر لكن بكلمات قليلة نظرًا لبقائها على جهاز التنفس الصناعي، "بكلمها خفيف وبنقدر نسمع صوتها من خلال الجهاز".

وأضافت "أميرة"، لـ"الوطن"، أنَّ الفنانة رجاء الجداوي في حالة رضا ولا تردد سوى "يا رب والحمد لله وراضية"، مشيرة إلى أنَّ الأطباء أبلغوها أنَّهم رفعوا جرعة جهاز التنفس وأنَّها لا تزال بالرعاية المركزة.

وأكّدت أنَّ الأطباء لم يوضحوا سبب رفع الجرعة لكنهم على تواصل دائم معها وإطلاعها بكل الجديد فيما يخص حالة والدتها، مشيرة إلى أنَّهم لم يحددوا موعد المسحة المقبلة بعد أن خرجت نتيجة مسحة "بي سي آر" المعلنة إيجابية.