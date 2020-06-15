غيرت مذهبها الديني لخلع زوجها.. محطات بحياة هالة صدقي في عيد ميلادها

علاقات و مجتمع

من بين نجمات جيلها استطاعت أن تضع اسمها وسط عمالقة الفن، حتى تصدرت "أفيشات" السينما، فكانت "عايدة أبو دان" في مسلسل زيزينيا و"طماطم" في شروع في قتل و"رباب العالمة" في شارع المواردي، و"توحيدة" في مسلسل أرابيسك، واليوم في ذكرى ميلاد هالة صدقي تستعرض "هُن" أهم المحطات في حياتها.

رغم ولادتها في القاهرة إلا أنها عاشت بعض سنوات طفولتها في الولايات المتحدة الأمريكية، برعت في الألعاب الرياضية وكانت بطلة في السباحة.

بدأت علاقتها بالفن بعد عودتها إلى مصر مع المخرج نور الدمرداش في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" عام 1979، وكانت نقطة انطلاقتها في مسلسل "رحلة المليون"، تعتبر فترة ثمانينات القرن العشرين هي بداية شهرت "هالة" الحقيقية بشكل عام.

اشتركت الفنانة خلال مشوارها مع مجموعة مميزة من المخرجين الكبار، فقد عملت مع المخرج عاطف الطيب في فيلم "الهروب"، وعملت مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية-نيويورك" و"هي فوضى".

وحصلت هالة صدقي خلال مشوارها على عدد كبير من الجوائز التقديرية منها تكريمها في المهرجان الفني الثقافي لمدينة بوزان بتونس، وحصلت عام 2006 من وزيريّ السياحة والصناعة التونسيان على وسام خاص تكريمًا لها على مُجمل أعمالها الفنية.

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في حياتها الشخصية، تزوجت مرتين، الأولى من مجدي ويليام والذي انفصلت عنه عن طريق تغيير مذهبها الديني من الأرثوذكسية القبطية إلى الأرثوذكسية السيريانية وبذلك أصبحت لها الأحقية بطلب الخُلع وانفصلت عنه بعد 8 سنوات كاملة في المحاكم.

كان زواجها الثاني من المحامي سامح سامي زكريا، والذي أنجبت منه في مارس 2009 توأم ذكر وأنثى، وقد أطلقت عليهما اسمي يوسف ومريم.

وقالت هالة حينها إنها اختارت تغيير مذهبها للأرثوذكسية السيريانية لأنه الأقرب لمذهبها الأصلي وذلك كي تستطيع خلع زوجها.

اجتمعت مع زوجها الأول في جلسة بحضور البابا شنودة بابا الأقباط الأرثوذكس، وفشلت جلستهم في حل الخلاف بينهما.

وقالت الفنانة في مداخلة سابقة مع الإعلامي رامي رضوان، إن فيلا والدتها تعرضت للسرقة للمرة الـ8، ووجهت رسالة للص الذي سرقها: "أنا كتبت للحرامي يافطة سيبتهاله على الباب، وقولت له من فضلك البيت خلاص مفيهوش حاجة عشان متتعبش روحك، أو أسيبلك المفتاح".

نجت الفنانة هالة صدقي عام 2019، من حادث سيرٍ مروعٍ كاد يودي بحياتها مع أولادها على الطريق الدائري.

وتمنت والدتها الراحلة أن تترك هالة مجال التمثيل وتتفرغ لتربية أبنائها، وقالت الأم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي"، في مارس 2015: "ولادها محتاجينها جدا، ويا ريت العمر اللي باقي تبقى مع ولادها، لأنهم عباقرة".

وفي يناير 2016، تحدثت "هالة" مجددة عن أمنية والدتها الوحيدة، خلال لقائها في برنامج "اللية دي" مع أروى على قناة "سي بي سي"، مبررة رغبتها المُلحة في ترك التمثيل، بأن ابنتها "مبذرة"، ولم تتمكن من ادخار مبلغ مالي من عملها، لتستطرد الفنانة: "هي وجهة نظرها إن الشغل لازم يكون منه استفادة وفلوس، وطالما اللي جي على قد اللي رايح، فقعد في البيت أحسن، واستمتع بحياتي".