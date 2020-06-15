الامارات | علماء يكشفون ارتباطا بين الإصابة ب " كورونا" ومرض السكري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توصل فريق علماء دولي إلى استنتاج مفاده أن الإصابة بعدوى فيروس "كورونا" تؤدي إلى ارتفاع خطر تطور مرض السكري لدى المصابين.

ونشر الفريق، الذي يضم علماء من بريطانيا وأستراليا وفرنسا وإيطاليا ، دراسة في مجلة "New England Journal of Medicine"، قالوا فيه إن هناك "ارتباطا ثنائي الأطراف بين COVID-19 ومرض السكري".

وأوضح المقال بحسب " روسيا اليوم": أن "السكري مرتبط بمخاطر مرتفعة لتطور حالات حرجة للإصابة بعدوى كورونا"، وأشار العلماء في هذا السياق إلى أن 20%-30% للمرضى الذي توفوا جراء كورونا عانوا من مرض السكري".

ورصد الأطباء، إصابات جديدة بالسكري أو مضاعفات حادة للأيض الخاص بالإصابات التي كانت موجودة سابقا لدى المرضى بعدوى فيروس كورونا.

واعتبر العلماء أن فيروس كورونا قد يثير تغيرات كبيرة في نظام أيض الغلوكوز يمكن أن تودي بدورها إلى الإصابة بالسكري أو تدهور الحالات الموجودة للمرض. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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