"الصحة" تحدد مشروبا لتقوية المناعة والوقاية من كورونا.. كيف يمكن تحضيره؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

نصحت وزارة الصحة والسكان، بتناول مشروب البرتقال بالجزر، وذلك لتقوية الجهاز المناعي والوقاية من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن عصير البرتقال بالجزر مصدر لأهم الفيتامينات، والجزر غني بفيتامين (أ) المعزز للجهاز المناعي، كما أن البرتقال أغنى فاكهة بفيتامين (ج) والذي يحمي من الأمراض المعدية.

وبحسب موقع "هيلث لاين" المعني بصحة الإنسان؛ فيساعد المزج بين البرتقال والجزر على الاستمتاع بالعناصر الطبيعية الموجودة بهما مثل فيتامين A -B6- C والبوتاسيوم وحمض الفوليك، والتي تحمي الجسم من الأمراض وتحارب العدوى.

ونقدم لكم طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، التي قدّمته ببرنامجها "على قد الإيد" على قناة "سي بي سي سفرة".

المكونات:

- برتقال مُقشر ومنزوع منه البذر.

Advertisements

- جزر مسلوق.

- عسل نحل.

طريقة التحضير:

- يخلط عصير البرتقال والجزر والعسل في الخلاط.

- يصب العصير في كأس التقديم ويزين بشرائح برتقال ويُقدم.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا