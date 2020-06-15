هكذا تنظف محفظتك وأموالك للوقاية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

بات من الضروري تنظيف المحافظ والأموال للوقاية من فيروس فيروس كورونا، بعد أن ذكرت دراسات أن الفيروس يستمر مدة على العملات النقدية والمعدنية.

ويتم تناقل العملات بين عدد كبير من البشر، مما يزيد من احتمال نقلها للعدوى بالأمراض السارية، كما تشير الأبحاث إلى أن الجراثيم والفيروسات يمكن أن تعيش على العملات لمدة تصل إلى 17 يوم، لذلك ينصح بتنظيفها بانتظام.

ولحسن الحظ يتم تصميم العديد من العلات الورقية الحديثة من مواد بلاستيكية، مما يجعل تنظيفها أكثر سهولة من العملات القديمة المصنوعة من الورق.

وقال خبير من شركة Dr Beckmann لصحيفة إكسبريس البريطانية "خلال الأزمة الحالية من الضروري أن نتأكد من نظافة كل شيء حولنا، ونستمر في تنظيف العناصر التي نغفل عنها، والمحافظ هي من الأدوات التي يتجاهل الكثيرون تنظيفها"، وفق ما نقل موقع "24" الإماراتي.

وأضاف الخبير "تأكد من خلط محلول من الماء الدافئ والصابون، ثم نقع قطعة قماش في المحلول، واستخدمها لتنظيف المحفظة والعملات النقدية".

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ويوصى الخبير باستخدام قطعة قماش من الألياف الدقيقة لأنها ليست كاشطة، ولن تترك أية خدوش على أي من أدواتك.

وتابع الخبير "استخدم القطعة القماشية المبلولة لمسح السطح الخارجي للعنصر المراد تنظيفه، مع التأكد من مسح كل شبر وزاوية، واستخدم نفس الطريقة عند تنظيف بطاقات الائتمان الخاصة بك، ولكن تأكد من أن قطعة القماش مبللة قليلاً".

ويمكنك أيضاً مسح بطاقتك الائتمانية باستخدام مناديل معقمة لتقليل البكتيريا والجراثيم التي قد تكمن على سطحها.

وينصح الخبير أيضاً بمسح أوراقك النقدية الورقية باستخدام مناديل مطهرة، ولكن تأكد من عدم بلّها أثناء عملية التنظيف، والشي نفسه ينطبق على بطاقة الائتمان وبطاقات الدفع الأخرى، فجعل المحارم مبلولة بشكل كبير يمكن أن يتلف الشريحة الإلكترونية في هذه البطاقات.

وحتى إذا لم تبدو النقود متسخة، فيمكنها حمل آلاف الجسيمات والأوساخ، لذلك يوصي الخبير باستخدام محلول سائل مطهر عندما يتعلق الأمر بتنظيف العملات المعدنية. ويمكنك صنع مثل هذا المحلول في المنزل، باستخدام الماء المقطر والصابون ولكن تأكد من نظافة الماء قبل كل شيء.

ويجب أن تنظف محفظتك مرة واحدة في الأسبوع تقريباً، ولكن تأكد من غسل يديك بمحلول يحتوي على الكحول بعد عمليات التنظيف.