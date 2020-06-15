تعرفي على أحداث إطلالات النجمات العرب "الكاجوال" واختاري ما يُناسبك

شهدت إطلالات النجمات العرب هذا الاسبوع العديد من الصيحات الكاجوال والتصاميم الفاخرة التي تنوعت في اختياراتهن، فلا بد من مواكبة أحدث إطلالات النجمات العرب من خلال القصات والألوان وصيحات الموضة الساحرة، فكل ما عليك الآن هو متابعة أحدث إطلالات النجمات العرب الكاجوال والملفتة لهذا الأسبوع، واختاري اللوك الذي أعجبك أكثر من غيره.

نشرت النجمة سيرين عبدالنور هذا الاسبوع اطلالة لها بموضة الجمبسوت. فسحرتنا بهذا التصميم الفاخر باللون الاخضر الفاتح مع حبيبات الباييت البارزة على كامل التصميم مع الاكمام الشفافة والخصر المحدد مع الرباط من الجانب. كما بدت اطلالات امل بوشوشة استثنائية هذا الاسبوع خصوصاً مع اختيارها القميص البيضاء مع التوب المستقيمة والملفتة بأقمشة الترتر البراق والهندسية. ولا يمكن الا ان نذكر احدث اطلالات النجمات العرب من خلال اطلالة كارلا حداد باللون الفوشيا مع موضة التنورة الطويلة ذات الشق الجانبي والكروب توب البارزة مع اكمام الكلوش الضخمة.

أما اطلالات النجمات العرب الكاجوال والعصرية فأتت بارزة وشبابية خصوصاً عند مشاهدة اطلالة نجوى كرم بموضة الجينز الضيقة والتوب البيضاء والمقلمة بالخطوط السوداء. كما سحرتنا اطلالة النجمة يارا بموضة التنورة البيضاء مع التوب السوداء الشبابية ونسّقتها مع الاكسسوارات الحمراء سواء من خلال الحذاء المسطح أو شنطة الخصر الجلدية من دار Gucci. ولا يمكن إلا أن نثني على جرأة النجمة مايا دياب بموضة البنطلون المقلم والهندسي مع التوب البيضاء بأسلوب الكورسيه الضيق بكثير من الانوثة.

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